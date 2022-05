Szomorú jelentés: több legendás élsportoló is meghalt az ukrajnai fronton

Több ukrán élsportoló is életét vesztette az orosz haderővel szemben viselt harcok során – írja az Ukrinform hírportál.

Az ukrán hírlap arról ír, hogy Oleksij Janin, ukrán kickbox-bajnok Mariupolban esett el, ahol az Azov nemzeti gárdista alakulat részeként harcolt az orosz invázió ellen.

Rajta kívül elesett Oleh Prudkij is, kétszeres ukrán bokszolóbajnok is, halálának körülményeit a lap nem tisztázta.

Korábban a lap beszámolt arról is, hogy Makszim Kagal kickbox-világbajnok is életét vesztette Mariupolban, Janinhoz hasonlóan ő is az Azov alakulatban harcolt. Kagalt posztumusz kitüntették az Ukrajna hőse érdeméremmel.

