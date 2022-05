Szupermodern, F2000-es gépkarabélyokat kapnak az önkéntesek Ukrajnában

Úgy tűnik, egyáltalán nem igaz, hogy mindenféle leselejtezésre váró szeméttel fegyverzik fel az ukrán fegyveres erőket segítő önkénteseket; nemrég kikerült egy fotó arról, hogy néhány önkéntes F2000-es gépkarabéllyal pózol.

Az FN Herstal által gyártott F2000-esek egy kifejezetten modern gépkarabély-típusnak számítanak, jellemzően különleges alakulatok használják a fegyvert a világ számos országában. Formabontó elrendezése és komplexitása miatt nem tört át mainstream használatba az eszköz, de futurisztikus kinézete miatt szeretnek vele pózolni az „operátorok.”

Most Ukrajnában valaki három önkéntes fotózott le F2000-es gépkarabélyokkal; valószínűleg területvédelmi tartalékosokról vagy idegenlégiósokról lehet szó, hiszen felszerelésük semmiben nem felel meg az ukrán haderő egyenruha-előírásainak. A középső férfin például egy amerikai UCP mintás ACU-egyenruha van, amit azért vont ki az amerikai haderő szolgálatból, mert konkrétan világít benne az ember függetlenül attól, hogy milyen terepen kell benne harcolni.

FN F2000 rifles in Ukraine. https://t.co/yNoOKqs15j — Petri (Mäkelä) May 25, 2022

Korábban többször is megfigyelhető volt, hogy a nyugati fegyvereket odaadják az ukránok a külföldi önkénteseknek, azt nem tudni pontosan, hogy ennek mi az oka. Elmélet, hogy ezeknek a fegyvereknek problémásabb a lőszerellátása (a legtöbb ugyanis 5,56x45 NATO lőszert használ), illetve karbantartása, alkatrészellátása, ezért a reguláris erők továbbra is a Kalasnyikov-variánsokat preferálják.

Széljegyzeten annyit érdemes megjegyezni még, hogy a jobboldali önkéntes egy SS-halálfejes (Totenkopf) felvarrót hord a plate carrierjén. Az oroszok szeretnek azzal vádaskodni, hogy mindenféle nemzetiszocialista szimpátiákat ápoló emberek harcolnak az ukrán fegyveres erőkben, így nem biztos, hogy összességében jót tesz az ukrán PR-nak a fénykép, modern fegyverek ide vagy oda. Persze az is lehet, hogy a srác kalózt akart LARP-olni, csak mellé nyúlt a felvarróboltban.

A címlapkép NEM Ukrajnában készült és nem is egy ukrán katonát ábrázol, hanem egy szlovén kommandóst. A kép csupán illusztrációs célt szolgál, a lényeg rajta az F2000-es gépkarabély. Forrás: US Army via Commons