Újabb ukrán város válhat a földdel egyenlővé

Az ukrán vezetés heves harcokról számolt be a Luhanszk megyében található Szeverodonyecknél, Luhanszk megye katonai kormányzója szerint pedig exponenciálisan fokozódik az orosz bombázás az iparvárosnál.

Az ukrán elnöki adminisztráció szerint szerda reggel tüzérségi támogatással az orosz megszállók előrehaladást tettek Szeverodonyeck városánál.

Jelentések szerint hat civil életét vesztette, további nyolc megsérült az orosz támadásban.

Szerhij Hajdaj, a luhanszki katonai közigazgatás vezetője szerint a bombázás exponenciálisan fokozódik a városnál.

Az orosz csapatok nagyon közel vannak, már aknavetőkkel is tüzelhetnek. A harcok tegnap már a város külterületén folytak. Az erőket minden régióból, Harkivból, Mariupolból, de még Donyeckből is ide telepítik át, hogy minden áron benyomuljanak a luhanszki régióba

– mondta Hajdaj.

Hozzátette, a most következő hét fontos lesz: ha az oroszok szombatig vagy vasárnapig nem járnak sikerrel, elfogy a lendületük, és ezzel legalább stabilizálódik a helyzet Ukrajna számára.

Hajdaj Telegram-oldalán azt is írta, a környék jelenleg gázellátás nélkül van, továbbá a víz- és áramellátás is akadozik. Szerinte az orosz erők „teljesen le akarják rombolni” Szeverodonyecket.

Egyszerűen eltörlik Szeverodonyecket a föld színéről

– írta.

Az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov szerint a frontvonalra érkező nyugati fegyverek késedelmes érkezése miatt Kijev „katasztrofálisan híján van nehézfegyvereknek”.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt szerint Szeverodonyeckben kemény városi harcok várhatnak az oroszokra, amiben eddig nem jól teljesítettek az ukrajnai invázió folyamán.

Címlapkép: Tüzérségi tűz után Szeverodonyeck és Kramatorszk között 2022. május 23-án. Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images