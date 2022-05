Videók: így pusztítják az orosz rakéták Szeverodonyeck városát

Szerhij Hajdaj videót tett közzé, amelyen orosz tüzérségi tűzben súlyosan megsérült szeverodonyecki házak láthatók.

The head of the regional administration, Serhiy Haidai, showed the destruction in , around which there are fierce battles. According to Haidai, the shelling of the city by the army does not stop, there are casualties. #Luhansk