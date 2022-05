Nagyon durva túlerőben lehetnek az oroszok a Donbaszban

Katonai szakértők szerint a támadók 3 az 1-hez arányú túlerőben vezethetnek sikeres támadást egy terület védőivel szemben.

Egy ukrán tisztviselő úgy becsüli, a Donbasz egyes részein az orosz csapatok 7 az 1-hez arányú létszámbeli fölényre tehettek már szert.

Ukrajna Donyeck és Luhanszk megye szinte minden pontján veszteségeket szenved el. Luhanszk megyének már csak mintegy 5 százaléka áll az ellenőrzésük alatt.

A legnagyobb küzdelem Szeverodonyeck városánál zajlik, amelyet kétharmad részben már sikerült körbekeríteniük. A céljuk feltehetően az, hogy Popaszna és Liman között bekerítsék az ukrán erőket, akik így csapdába esnének.

Szerhij Hajdaj, a luhanszki katonai közizgatás vezetője pénteken Telegram-oldalán azt írta, elképzelhető, hogy az ukrán csapatok egy részét ki kell vonni a területről, nehogy bekerítsék őket.

