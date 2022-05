Ukrajna szerint lelőtték az orosz repülőgépipar egyik büszkeségét

Az ukrán fegyveres erők állítása szerint az akciót egy MiG–29-es ukrán vadászrepülő vitte végbe péntek kora délután.

Bár az ukrán légierő MiG–29-esekből álló flottája elöregedőben van, amerikai tisztviselők szerint a más országokból érkező pótalkatrészek lehetővé tették Ukrajna számára, hogy több katonai repülőgépet állítson hadrendbe, mint az orosz invázió előtt.

A Szu–35-ös egy modernebb orosz vadászgép, első repülését 2008-ban tartotta. Az ukrán védelmi minisztérium Twitter-bejegyzése szerint a gép az orosz repülőgépipar egyik büszkesége. Az érintett vadászgép állításuk szerint ukrán gépekre vadászott, amikor a találatot kapta.

(CNN)

Another Su-35 downed over Kherson! The pride of aircraft industry, the fighter decided to hunt down Ukrainian assault aircraft. In the end it became the victim of a Ukrainian MiG-29. The hunter becomes the prey. pic.twitter.com/FVzQKJlpCu