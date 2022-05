A gerilla közgazdász nyerte a választások első fordulóját

A gerillából lett közgazdász, majd bogotái polgármester, Gustavo Petro nyerte az elnökválasztás vasárnap rendezett első fordulóját Kolumbiában, ellenfele pedig meglepetésre Rodolfo Hernández üzletember lesz a három hét múlva esedékes második fordulóban.

A nem hivatalos végeredmény szerint az átfogó gazdasági és szociális reformokat ígérő, baloldali Petro a szavazatok valamivel több mint 40 százalékát szerezte meg. A 77 éves Hernández, aki szintén volt már polgármester - Bucaramanga városban -, 28,1 százalékkal szerezte meg a második helyet.

A 62 éves Petro - akinek győzelmét már korábban valószínűsítették a közvélemény-kutatások nyomán - egyebek között a gerillaszervezetekkel kezdett béketárgyalások folytatásával, a felsőoktatás részleges ingyenessé tételével kampányolt. Petro egykoron maga is egy baloldali gerillaszervezet, az Április 19. Mozgalom (M-19) tagja volt, amely 1990-ben tette le a fegyvert. Az M-19 számos terrortámadást hajtott végre politikusok ellen, illetve együttműködött a hírhedt néhai drogbáró, a Pablo Escobar vezette medellini kartellel is.

Petro választási kampányának egyik fő eleme a súlyos mértékű jövedelmi egyenlőtlenségek felszámolására irányult, amelynek részeként a magánnyugdíj-alapok forrásaiból tömné be az állami nyugdíjrendszer lyukait. Nagy visszhangot váltott ki az a javaslata is, amely szerint az ország exportjának felét kitevő olajszektorban (a fosszilis energiahordozóktól való elfordulás jegyében) betiltaná az új kutatási projekteket. Győzelme esetén Washingtonnal – amely legfőbb dél-amerikai szövetségeseként tekint az országra – lazítaná a szoros kapcsolatokat: a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás újratárgyalása mellett megkérdőjelezi azt a gyakorlatot is, hogy az elfogott drogbárókat az USA-nak adják ki.

A választáson függetlenként indult Hernández - akit egyes elemzők populistának tartanak - gazdasági szigort és a korrupció elleni kemény fellépést ígért.

Ha Petro nyeri a második fordulót, több évtizedes jobboldali vezetés után lesz baloldali államfője Kolumbiának.

A nem hivatalos végeredmény szerint a harmadik helyre a konzervatív Federico Gutiérrez futott be. A szintén konzervatív, leköszönő Iván Duque az alkotmány értelmében nem indulhatott a voksoláson. Negyedik helyen a centrista Sergio Fajardo végzett 4,2 százaléknyi szavazattal.

A választást - amelyen jelentős létszámú nemzetközi megfigyelőcsoport is jelen volt - súlyosabb incidensek nem zavarták meg, közel 300 ezer rendőr és katona vigyázott a rendre. A részvétel 54,8 százalékos volt, csekély mértékben magasabb a négy évvel ezelőttinél.

Címlapkép: Gustavo Petro és alelnök-jelöltje, Francia Marquez. Guillermo Legaria/Getty Images