Az ukrán erők sikeres ellentámadást hajtottak végre délen

Új jelentések megerősítették, hogy

az ukrán erők sikeres korlátozott ellentámadást hajtottak végre a délnyugati Herszon és Mikolajiv megyék határánál május 28-án, védekezésre kényszerítve az orosz csapatokat

– írja az ISW összefoglalója.

Az ukrán ellentámadás valószínű célja az oroszok azon erőfeszítéseinek megzavarása, hogy erős védelmi pozíciót hozzanak létre maguknak a déli tengelyen. Bár az ukrán ellentámadás a közeljövőben nem vezet jelentős területek visszaszerzéséhez, valószínűleg megzavarja az orosz műveleteket, és arra késztetheti Oroszországot, hogy erősítést küldjön a herszoni régióba, amelyet jelenleg gyengébb minőségű egységek ellenőriznek. Az ukrán ellentámadások emellett lelassíthatják az orosz erőfeszítéseket a megszállt Dél-Ukrajna feletti adminisztratív ellenőrzés megszilárdítására – vélik az ISW szakértői.

Az orosz erők vasárnap folytatták Szeverodonyeck elleni támadásaikat, de nem tettek megerősített előrehaladást.

Az orosz előrenyomulás a heves városi harcban valószínűleg lassú lesz. A donbaszi orosz offenzíva szinte teljesen Szeverodonyeckre fókuszál. Az orosz csapatok valószínűleg nem lesznek képesek több egyidejű hadműveletet végrehajtani, és az elkövetkező napokban tovább fogják csökkenteni az Izjumtól délkeletre és Limantól nyugatra történő előrenyomulást, hogy a rendelkezésre álló erőket Szeverodonyeckre összpontosítsák.

Az orosz erők folytatták az ukrán szárazföldi kommunikációs vonalak elvágására irányuló offenzív műveleteket Bakmut északkeleti részén, de úgy tűnik, hogy nem próbálják meg közvetlenül megtámadni a várost – írják az ISW szakértői.

New reports confirmed that forces conducted a successful limited counterattack near the - oblast border on May 28, forcing forces onto the defensive.Read the full report from and : #Ukrainian