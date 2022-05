Titkos amerikai drónt lőttek le az oroszok? Furcsa képek szivárogtak ki a frontvonalról

Orosz források azt állítják, hogy kézifegyverekkel lelőttek az orosz haderő tagjai egy amerikai gyártmányú Phoenix Ghost drónt Izjum térségében. Az oroszok szerint a drónt (amely papíron egy kamikazedrón, vagyis loitering munition), az ukránok felderítésre használták.

1/2 Near , a Russian soldier shot down another American Phoenix Ghost UAV, which was monitoring the positions of the Russian Armed Forces from a usual Kalashnikov assault rifle. #Izyum