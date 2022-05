Az orosz állami média szerint már elkezdődött a harmadik világháború

Olga Skabejeva a Rosszija–1 televízióban futó showműsorában azt mondta, Oroszország olyan helyzettel néz szembe, amikor a NATO-t kell „demilitarizálnia”.

Talán eljött az ideje annak, hogy beismerjük, hogy Oroszország ukrajnai különleges művelete véget ért

– mondta a műsorvezető.

Elkezdődött a valódi értelemben vett háború. Mi több, a harmadik világháború

– jelentette ki Skabejeva.

A harmadik világháborúval való riogatás rendre előkerül mint az orosz vezetők, mind az orosz propagandamédia kommunikációjában.

Russian TV propagandist Olga Skabeyeva suggested again that it's time to admit that the pic.twitter.com/xOObJ1NglT