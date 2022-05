Keményen bírálta a Kremlt a volt FSZB-tiszt: elfelejtették a háború igazi célját

Lavrov hétfőn egy francia televíziónak úgy nyilatkozott, az ukrajnai „különleges katonai művelet” fő célja Donyeck és Luhanszk megyék „felszabadítása”.

Az FSZB volt tisztje, Igor Girkin szerint

a Kremlnél feledésbe merült a konfliktus ideológiai megalapozása azáltal, hogy a Donbaszra koncentráltak Ukrajna egésze helyett.

Girkin arra panaszkodott, hogy a Kreml hivatalnokai nem kérdőjelezik már meg Ukrajna létének legitimitását, valamint elfelejtették a „nácitlanítás” és a „demilitarizálás” fogalmait. Girkin továbbá megbékélési politikával vádolta a Kremlt, és kijelentette, hogy a vereség veszélye tovább nő.

Girkin nem olyan régen Szergej Sojgu védelmi minisztert is bírálta, „bűnös hanyagsággal” vádolva az ukrajnai háború akadozásáért.

Az ISW szakértői szerint a Kreml már nem az ukrajnai háború ellenzői felől néz szembe egyre növekvő elégedetlenséggel, hanem katonai és nacionalista figuráktól, akik dühösek az orosz veszteségek, illetve amiatt, hogy az orosz vezetés újrakeretezi a háború célját.

