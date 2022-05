Megjött az ukrán válasz Joe Biden elutasító szavaira

Biden hétfőn úgy nyilatkozott, nem küld olyan rakéta-sorozatvető rendszereket (MLRS) Ukrajnának, amellyel orosz területet is el lehet érni.

Aresztovics azonban azt mondta,

számukra a 70 kilométeres hatótávolságú rakéta-sorozatvető rendszerek átadása „több mint elég”,

nincs szükségük 300 kilométeres hatótávolságúra.

Ukrajna korábban többször fölszólította az Egyesült Államokat, hogy küldjön számára MLRS-eket. Dmitro Kuleba külügyminiszter azt írta, az eszközöket arra használnák, hogy meghiúsítsák az oroszok annexiós terveit Herszonnal szemben, megállítsák az orosz katonák ukránokkal szemben elkövetett kínzását, a szexuális erőszakot és fel tudják szabadítani az exporthoz használatos kikötőket, elkerülve ezzel egy globális élelmezési válságot.

A hétvége felé több amerikai portál is arról írt, hogy Washington már azt fontolgatja, hogy M142 HIMARS rakéta-sorozatvetőket küldenek az ukrán fegyveres erőknek. A HIMARS a világ legmodernebb rakéta-sorozatvető rendszere, ezért nagyon érzékeny technológiának számít. MLRS-módban (6-os rakétakonténerrel) a fegyverrendszer 32-70 kilométeres lőtávval bír, de felszerelhető egy nagy hatótávolságú, precíziós rakétaindítóval is, mellyel lövedéktípustól függően akár 500 kilométeres lőtávolság is elérhető. Aresztovics szavai alapján nekik utóbbira nincs szükségük.

Ahogy tegnap írtuk, a HIMARS tűzerejét, hatótávolságát és a benne fellelhető számítógépes technológiát tekintve is modernebb bármilyen orosz MLRS-rendszernél, ezért kifejezetten kellemetlen esemény lenne, ha egy ilyen eszköz orosz kezekbe kerülne. Emellett jelentős eszkalációs kockázata van annak, ha

az ukrán fegyveres erők egy amerikai csapásmérő eszközzel Oroszország területére támadnak, ezt 70 kilométeres hatótávolságú fegyverrel is megtehetik.

Vélhetően ezen szempontok miatt döntött úgy a Biden-kormány, hogy az ukránok nem kapnak HIMARS-rendszert.

Címlapkép: Amerikai HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer. Dondi Tawatao/Getty Images