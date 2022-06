Erősödik a nyomás az ukránokon, teljes megye sorsa múlhat egy településen – Háborús híreink szerdán

Továbbra is nagy erőkkel folytatódik az orosz erők donbaszi offenzívája. Az oroszok fő célja most a Luhanszk megyei Szeverodonyeck városának elfoglalása. Szeverodonyeckkel lényegében teljes Luhanszk megye orosz kézre kerülne. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a város teljes kritikus infrastruktúrája megsemmisült, a város lakásállományának mintegy kétharmadát lebombázták. Hétfőre az orosz erők benyomultak a város külterületére. Bár Ukrajna keleten nehéz helyzetben van, a déli Herszonnál – úgy tűnik – sikeres ellentámadást vitt végbe, és területeket is visszafoglalt az oroszoktól.Az elmúlt órák legfontosabb történései röviden:1. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy interjúban azt nyilatkozta, az invázió célja a Donbasz teljes „felszabadítása”. Ugyanitt tagadta, hogy Putyin beteg lenne. 2. Az orosz erők állítólag behatoltak Szeverodonyeck városának külterületébe. Egy francia újságíró evakuálás közben életét vesztette. 3. Ukrajna olyan területet foglalhatott vissza Herszon megyében, amely a háború kezdete óta orosz kézen volt. 4. Az Egyesült Államok nem küld rakéta-sorozatvetőket Ukrajnának, mert ezzel Oroszországot is el tudnák érni. 5. Megszületett az olajembargó Oroszország ellen, Magyarország mentességet kapott.