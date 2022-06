Mindent elmondtak a donbaszi vérfürdő brutális valóságáról az ukrán katonák - Sosem látott a világ ilyen részletes beszámolót

Nagyon érdekes beszámolót tett közzé a Politico a Szeverodonyeck körüli harcokról, melyet több ukrán katonával, milíciával készített rövid interjú alapján raktak össze. A térségben brutális tüzérségi tűzpárbaj zajlik az orosz és ukrán haderő közt, melyben jelenleg az oroszok álnak nyerésre. Az ukrán katonák abban reménykednek, hogy fordul a kocka, amint a nyugati országok által beígért nehézfegyvereket megérkeznek, de elismerik, hogy nem állnak túl jól a dolgok. Többen is megjegyzik, hogy az oroszok gyakorlatilag rommá lövik a városokat a Donbaszban és azután nyomulnak be, hogy szinte mindent leromboltak.

Jelentős tüzérségi erőfölényben vannak az oroszok Ukrajna keleti részében és kifejezetten brutális hadászati módszereket alkalmaznak: az orosz tüzérség egyszerűen rommá bombáz minden települést, mielőtt gyalogsági alakulatokkal, páncélozott járművekkel benyomulnak a térségbe – mondta el egy Topáz hívójelű ukrán harctéri parancsnok a Politicónak.

Topáz elismeri, hogy nehéz helyzetben vannak, viszont

úgy gondolja, hogy ha a nyugati országok által beígért nehéztüzérségi eszközök a régióba érkeznek, nemhogy vissza tudják verni az orosz támadást, de győzni is tudnak.

Legutóbb épp az Egyesült Államokból érkeztek olyan hírek, melyek szerint HIMARS rakétatüzérségi eszközöket kapnak majd az ukrán katonák, Lengyelország pedig összesen 72 darab Krab önjáró tüzérségi járművet tervez küldeni ukrán források szerint.

Egyszerűen szőnyegbombáznak minket. A városok, melyeket támadnak, gyakorlatilag eltűnnek a Föld színéről

– mondta a magazinnak Szerhij Hajdaj, Luhanszk regionális katonai főparancsnoka.

„Mindent megsemmisítenek [az oroszok], majd átmennek a romokon” – tette hozzá.

Ukrán katonák Szeverodonyeck térségében. Fotó: Alex Chan Tsz Yuk/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Egy Roman nevű ukrán gyalogosparancsnok szerint az oroszok azért használnak ilyen módszereket, mert frusztráltak, hogy a vártnál lassabban halad az offenzíva.

Egy Horizon hívójelű tüzérparancsnok beszélt a Politicónak azokról a taktikákról is, melyek mentén saját tüzérségi eszközeiket pozícionáljak. Ismertette: annak ellenére, hogy az ukrán tüzérség nagyrészt igencsak régi, 2Sz1 Gvozgyikákkal rendelkezik, a találatleadásban drón- és műholdfelvételek segítik őket, így nagy pontossággal tudnak dolgozni.

Miután végrehajtották a tüzérségi támadást, a Gvozgyikákat elrejtik, többek közt ágakkal, levelekkel takarják el őket, mielőtt az orosz drónok rájuk találnak. Horizon arról is beszélt, hogy ennek ellenére egyszer már felfedezték őket az orosz drónok és viszonozták a tüzet az alakulatára.

Szakadár 2Sz1 Gvozgyika önjáró tüzérségi lövegek Luhanszkban. Az orosz és ukrán fegyveres erők egyaránt nagy számban használják ezt az eszközt. Fotó: Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

A Politico arról is ír, hogy a térségben nagyrészt a tüzérségi fölény dönti el a harcok menetét, ritkán történnek összecsapások például gyalogsági alakulatok közt. Hozzáteszik:

az erőfölény most az oroszoké, akiknek jelentősen nagyobb tartalékaik vannak.

A lap arról is ír, hogy az ukrán hadvezetés komolyan fontolgatja, hogy feladja Szeverodonyeck térségét és inkább visszavonulnak az ukrán csapatok, mielőtt teljesen bekerítik őket az oroszok. A helyszíni tudósító azt jelenti, hogy ez már most is igencsak nehézkes folyamat lenne, mert az oroszok lerombolták a térségben a logisztikai útvonalakat.

Az ukrán katonák arról is beszéltek a Politicónak, hogy ha Bahmut térségébe érnek az orosz tüzérek, „a város cseszheti,” illetve hogy dühösek, amiért a nyugati országok tétováznak ahelyett, hogy még több fegyvert küldenek nekik. Az eddig leszállított nyugati fegyverekkel viszont nagyon elégedettek a katonák.

Gyönyörűen működnek. Olyan pontosak, mint egy mesterlövész-puska, miközben 155 milliméteres lőszert lőnek ki

– mondta egy Anatoli nevű tüzér az Egyesült Államok által leszállított 108 darab M777-es vontatott tarack egyikéről.

M777-es vontatott tarack spanyol szolgálatban. Összesen 108 ilyen tüzérségi fegyvert kapott Ukrajna az Egyesült Államoktól. Fotó: Lennart Preiss/Getty Images

Az ukránok arról is beszéltek, hogy az oroszok elfoglalták Luhanszk 95%-át és Szeverodonyeck városának mintegy 60%-a teljesen lakhatatlanná vált.

A lap arra is kitér, hogy Volodimir Zelenszkij elnök is drasztikusan látja a helyzetet: beszámolója alapján napi 100 ukrán katona esik el a frontvonalon olyan harcokban, ahol

az oroszok hétszeres túlerőben vannak az ukránokkal szemben.

Viszont megígéri: ha megérkeznek a nyugati fegyverek, Ukrajna minden területet visszavesz, ami őket illeti.

Ukrán katonák Bahmut településen. Fotó: Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Szerhij Hajdaj luhanszki főparancsnok ennél óvatosabban fogalmazott: azt mondta, hogy még hónapokat vehet igénybe, mire kiképzik az ukrán katonákat a nyugati fegyverek használatára, ezután viszont – elvi síkon – képesek lesznek offenzívába kezdeni az elfoglalt területek visszaszerzéséért.

Kramatorszk polgármestere arról is beszélt a lapnak, hogy több légvédelmi eszközre, repülőgépre van szükségük, mivel az oroszoké a légi fölény, miközben szerinte a szárazföldön valójában kiegyenlítettek az erőviszonyok.

A Luhanszk megyét érintő harci cselekményekről itt írtunk részletesen:

Címlapkép: ukrán milícia Luhanszkban. Fotó: Rick Mave/SOPA Images/LightRocket via Getty Images