WHO: egyre súlyosabb a járványhelyzet Észak-Koreában

Az Egészségügyi Világszervezet kétségbe vonta Észak-Korea állításait a koronavírus-járvány elleni küzdelemben elért eredményeiről, mondván, hogy a független adatok hiányában úgy véli, a helyzet nem javul, hanem egyre romlik.

Az észak-koreai állami média szerint a koronavírus-járvány mérséklődött, ám két héttel ezelőtt a lázzal járó esetek napi száma meghaladta a 390 000-et. Phenjan soha nem erősítette meg, hogy hány embert teszteltek pozitívra, de a szakértők szerint a kormány által ellenőrzött médián keresztül közzétett adatok nem felelnek meg a valóságnak, és sokkal enyhébb vírushelyzetről számolnak be, mint ami valójában fennállhat.

"Feltételezzük, hogy a helyzet nem javul, hanem rosszabbodik" - mondta Michael Ryan, a WHO sürgősségi vezetője egy szerdai videotájékoztatón. Elmondta, hogy a WHO az állami média által nyilvánosan közölt számokon túlmenően nem rendelkezik megbízható információkkal. A szervezet együttműködik a szomszédos országokkal, például Dél-Koreával és Kínával, hogy megpróbáljon tisztább képet kapni. A WHO már több alkalommal is ajánlott fel segítséget, többek között vakcinákat és ellátmányt - mondta.

Észak-Korea 96 610 újabb lázas emberről számolt be, miután a hatóságok országos zárlatot vezettek be - közölte csütörtökön a KCNA állami hírügynökség. A KCNA szerint a tartományok "fokozzák" a járványellenes intézkedésiket, beleértve a zárlatok és part menti blokádok érvényesítését, a gyógyszerek és orvosi felszerelések gyártásának felpörgetését, valamint a fertőtlenítési munkálatok elvégzését. Az állami média halálesetről eddig nem tett jelentést.

Kim Tok Hun észak-koreai miniszterelnök két gyógyszergyárban tett látogatást, ami annak a kormányzati a törekvésnek a szimbolikus része, hogy az ország gyógyszeriparát "új, magasabb szintre" emeljék, beleértve a nemzetközi szabványoknak való megfelelést is - jelentette a KCNA.

(Reuters)