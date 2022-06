Lesújtó elemzés került ki az orosz fegyveres erők állapotáról

Az orosz haderő az elmúlt napokban komoly harctéri sikereket ért el Kelet-Ukrajnában, az Institute for the Study of War szerint viszont közel sem lehet arról beszélni, hogy összeszedte volna magát az orosz haderő, sőt, valójában egyre inkább súlyos problémákkal küzdenek és Donyec-megyében hamarosan elakadhat az offenzíva.