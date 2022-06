Váratlanul támad a majomhimlő: minden, amit tudni kell a betegségről, a tünetekről és a kezelésről

2022. május 7-e óta számos európai ország majomhimlő okozta megbetegedéseket jelentett a WHO felé, május 31-én pedig Magyarországon is azonosították a zoonózist. A majomhimlővel kapcsolatos tudnivalókról már több alkalommal is részletesen beszámoltunk , az Egészségügyi Világszervezet (WHO), Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) és a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) által pedig egyre több információ áll rendelkezésünkre. Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni a majomhimlő terjedéséről, tüneteiről és kezeléséről.