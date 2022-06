Íme az orosz haderő legveszélyesebb ellensége, amely brutálisabb károkat okoz, mint bármilyen fegyver

Többször is foglalkoztunk korábban azzal, hogy mi lehet az oka annak, hogy az orosz haderő Ukrajna ellen indított háborúja – különösen az első hetek során – igencsak akadozott. Mindenféle logisztikai, motivációs vagy tervezési probléma mellett van egy nagyon súlyos tényező, amely évszázadok óta mérgezi az orosz haderőt és rontja annak ütőképességét: ez pedig a korrupció. A korrupció az orosz haderőben – ahogy politikai körökben is – minden szinten megtalálható, kezdve a kényszersorozott kiskatonáktól, a raktárak felügyeletével megbízott (al)tiszteken át egészen a vezérkarig.

A Transparency International által készített Corruption Perception Index szerint Oroszország a világ egyik legkorruptabb országa: 129. helyet adtak nekik a 180-as listán, a helyezés ráadásul szinte minden évben romlik. 1999-ben még csak 82. helyen voltak az oroszok az összesítésben.

Ahogy kormányzati, politikai körökben, az állami és üzleti szférában, a "mutyizás" a védelmi minisztériumban, a hadiiparban és a haderő kötelékén belül is manifesztálódik.

a korrupció Elsősorban az orosz haderőfejlesztés, eszközbeszerzések területén volt kifejezetten látványos az elmúlt években.

Tavaly hatalmas botrány volt az egyik legnagyobb állami fegyvergyártó vállalat, a Rosztyek körül, miután kiderült, hogy Alla Laletina, a vállalat egyik legbefolyásosabb vezetője 70 millió rubelnyi kenőpénzt fogadott el az NZIV nevű vállalattól, azért, hogy őket bízza meg a cég az Iszkander-rakétarendszerek egyik komponensének beszállításával. Az év elején őrizetbe vették Andrej Koban tábornokot is, az orosz légierő műszaki- és rádiókommunikációs osztályának vezetőjét, amiért kiderült, hogy kenőpénzért cserébe egyes vállalatokat túlárazott eszközbeszerzési megbízásokkal látott el, tavalyelőtt pedig egy magas beosztású minisztériumi dolgozót csuktak le, mert kenőpénzért cserébe rendelt 3 dimenziós, felfújható harckocsikat egy magánvállalattól, melyre amúgy semmi szüksége nem volt az orosz haderőnek.

A Rosztyek körül több korrupciós botrány is volt az elmúlt években. Fotó: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Néhány éve a katonák élelmezéséből is hatalmas botrány volt, miután kiderült, hogy

egyes gyalogsági alakulatok rosszabb ételt kapnak, mint amit az eleve nem túl humánus orosz börtönökben felszolgálnak a fogvatartottaknak.

Nem csupán arról volt szó, hogy ehetetlen volt az étel, de sok esetben fertőző e.coli baktériumot is találtak benne az élelmiszerbiztonsági szakemberek. A katonák élelmezését egy civil vállalat végezte, melynek tulajdonosa ugyanaz a Putyin-közeli vállalkozó, Jevgenyij Prigozsin volt, aki az orosz „Wagner-csoport” néven ismert zsoldosformációt is finanszírozza, irányítja.

Az Ukrajnából érkező hírek alapján azóta sem javult sokat a helyzet, hiszen került elő arról bizonyíték, hogy az orosz haderő egyes alakulatait évekkel ezelőtt lejárt MRE-vel látták el.

Mindez persze valószínűleg csak csepp a tengerben, hiszen csak olyan ügyekről van szó, melyek kiderültek, és eléggé szúrták a szintén kellően korrupt orosz politikai vezetés szemét ahhoz, hogy intézkedjenek is ellenük.

Jó eséllyel minden évben adófizetői milliárdok mennek el túlárazott beszerzésekre, fölösleges megbízásokra, kenőpénzek kifizetésére.

Az elitegységnek számító orosz deszant (VDV) harcosai erőforrásaikat kiválóan hasznosítva havat lapátolnak. Az egyenruha alapján a fotó valamikor a 2010-es évek közepe felé készülhetett. Fotó: Sasha Mordovets/Getty Images

Ennek pedig az az eredménye, hogy hiába van elég pénze az orosz védelmi szektornak arra, hogy modern, ütőképes, csúcstechnológiás fegyvereket fejlesszenek (az orosz védelmi költségvetés ugyanis a harmadik legnagyobb a világon), a korrupció miatt lényegesen kevesebb valóban használható, modern fegyverrendszer jut el az orosz katonák kezébe, mint ami ekkora védelmi költségvetésből indokolt lenne.

Nem mellesleg a Transparency az orosz védelmi szektort külön is a „magas” korrupcióval működő kategóriába sorolta és minden vállalat a legrosszabb, E vagy F osztályzatot kapta.

A korrupció persze nem csupán döntéshozói és beszállítói szinten van jelen; ugyanez a probléma felmerül akkor is, ha már kikerültek az eszközök a legénységi állományhoz. Rengeteg a beszámoló az Ukrajnába került harcjárművek rossz állapotáról (pedig papíron lenne pénz a karbantartásukra), hiányos alkatrész-ellátásról (melyet persze a nyugati szankciók is okoznak, nem csupán a korrupció), illetve egyes alakulatok rossz felszereltségéről, például a rádiók hiányáról.

Ennek részben az az oka, hogy a raktárakhoz beosztott orosz tisztek, altisztek egyszerűen kilopják a katonai felszereléseket a tárolókból és eladják ezeket online piactereken. Ennek az eredménye az, hogy sok katonának nem jut megfelelő méretű bakancs, rádió vagy más, esetlegesen életmentő felszerelés és ezeket sok esetben maguknak a katonáknak kell megvásárolniuk. Vannak olyan katonai vezetők is, akik beosztottjaik fizetését, bónuszát nyúlják le és olyanok is, akik üzemanyagot lopnak az orosz katonai járművekből, illetve utántöltésükhoz használt tartályokból.

Az egyik legsúlyosabb, ilyen jellegű eset talán az volt, hogy valaki ellopott egy 72 tonnás Pancír-2PU mobil irányítóközpontot egy katonai bázisról és a mai napig nem derült ki, hogy pontosan miért, milyen körülmények közt, hova tűnt el a mobil parancsnoki bunker.

Ezek után talán nem is meglepő, hogy az orosz haderő tagjai tonnaszám visznek haza Ukrajnából háztartási gépeket, mezőgazdasági eszközöket, élelmiszert.

A korrupció jelen van még a sorkatonai rendszerben is. A hadköteles orosz férfiak körülbelül harmada mentesül a katonai szolgálat alól különféle egészségügyi indokokra hivatkozva. Ezeknek az embereknek nagy része nem beteg valójában, csupán néhány százezer forintnak megfelelő rubelért olyan egészségügyi papírokat vásárolnak, melyek mentesítik őket a katonai szolgálat alól, netán magát az egészségügyi alkalmasságot felmérő katonaorvost fizetik le, hogy mentsék fel őket.

Valamennyire érthető, hogy az orosz fiatalok ki akarnak bújni a katonai szolgálati kötelezettség alól, hiszen évtizedek óta komoly probléma az orosz haderőben az úgynevezett „gyedovcsina” (magyarul kb. öregek uralma), vagyis

még mindig rendszerszintű a fiatal sorkatonák olykor igencsak brutális fizikai és lelki bántalmazása az idősebb sorkatonák, ritkábban tisztek, tiszthelyettesek által.

Orosz sorkatonák Tambovban. Fotó: Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A másik, valamennyire újfent orosz sajátosságnak nevezhető korrupciós probléma az orosz haderőben az úgynevezett „mjortvije dúsi” (halott lelkek) nevű jelenség. Ez, a szintén évtizedek óta vissza-visszatérő probléma lényegében arról szól, hogy több ezer, ha nem tízezer olyan katona teljesít szolgálatot az orosz haderőben, akik valójában nem is léteznek. A „halott lelkeket” többnyire korrupt katonatisztek összeesküvése „írja bele” az állományba, akik így nagyobbnak tudják feltüntetni harcoló alakulatuk méretét, mint amekkora az valójában, így nagyobb ellátmányban is részesülnek. Az extra fizetést a tisztek elteszik maguknak, a felszerelést meg eladják.

Nem biztos, hogy ez a gyakorlat sokaknak szúrja a szemét a vezérkarban, mivel a mjortvije dúsinak köszönhetően összességében az orosz haderő létszáma is nagyobbnak néz ki, mint amilyen az valójában. Ez persze jól mutat az orosz haderő ütőképességét más országokkal összehasonlító rangsorokban, de

nem biztos, hogy előnyös, ha kiderül háborús helyzetben, hogy egy frontvonalra küldött alakulat valójában fele akkora, mint amekkorának lennie kellene papíron.

Végül érdemes arról is beszélni, hogy Oroszország romló korrupciós helyzete ellenére azért az orosz katonai vezérkar legalább tessék-lássék lépéseket tett a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején indult haderőreformmal párhuzamosan a korrupció ellen. Összességében viszont most, hogy a szíriai intervenció és a krími annexió után Ukrajnában most egy jól felszerelt és szervezett haderővel találják magukat az oroszok,

kiderült, hogy közel sem sikerült megoldani az orosz haderőt évszázadok óta mérgező korrupciós és motivációs problémákat.

Elhagyott orosz / szakadár BMP-1-es gyalogsági harcjármű Mariupolban. Fotó: Maximilian Clarke/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ezeknek a problémáknak pedig, mint mindig, nem a korrupt katonatisztek és raktárosok, hanem a hierarchia legalján dolgozó orosz kiskatonák isszák meg a levét, akiknek lyukas harckocsikban, szorongató bakancsban, hiányos repeszálló mellényben kell szembe szállniuk a NATO-fegyverekkel felszerelt, amerikai hírszerzéssel dolgozó ukrán harcosokkal.

Persze a fenti problémák nem húzhatók rá minden egyes orosz alakulatra, minden katonai formációra; biztos vannak olyan alakulatok, ahol mind a felszereltség, mind az állomány helytállása példamutató. Összességében viszont az a kép rajzolódik ki, hogy egyéb okok mellett az orosz haderőt mérgező korrupció is vádolható azzal, amiért megakadt az Ukrajna elleni offenzíva az ország északi, északkeleti részében a háború első hetei során.

Most úgy tűnik, hogy a háború negyedik hónapjába érve legalább a Donbaszban lendületre kapott az orosz offenzíva, de arról továbbra sincs szó, hogy borítékolható lenne az orosz győzelem és az előzetes várakozásoknak megfelelően pikk-pakk véget érne az orosz-ukrán háború.

Címlapkép: parádéra készülő orosz katonák idén tavasszal. Fotó: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images