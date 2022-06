Nebenzja: az ukránok minden ígéret ellenére orosz városokat fognak lőni az amerikai rakétatüzérséggel

Kijev nem fogja betartani az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság rakétatüzérség használatára vonatkozó kéréseit, korlátozásait – véli Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-követe.

Nebenzja azt mondta az ENSZ BT mai ülésén, hogy szerinte hiába kérte a rakétatüzérségi eszközök használatának korlátozását Washington és London az ukránoktól – vagyis azt, hogy ne lőjenek velük Oroszország területére - , Kijev ennek a kérésnek a gyakorlatban nem fog eleget tenni.

Az orosz ENSZ-követ azt mondta, hogy az Egyesült Államok által leszállított tüzérségi lőszerekkel már most is lövik a Donbaszt, Nebenzja szerint az ukránok iskolákat is támadnak velük és civil áldozatai is vannak ennek a gyakorlatnak.

Korábban Vlagyimir Putyin elnök és Dimitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke is azt nyilatkozta, hogy „olyan célpontokat fognak támadni, amelyeket korábban nem támadtak,” ha Ukrajna rakéta-sorozatvetőket kap az Egyesült Államoktól.

Amerika és Nagy Britannia M142 HIMARS és M270 MLRS rakétatüzérségi eszközöket tervez leszállítani Ukrajnának, azzal a kitétellel, hogy nem használhatják őket Oroszország területe ellen. Oroszország a saját területének tartja a Krímet és vélhetően hamarosan Donyec, Luhanszk és Herszon megyét is, amit azonban a nemzetközi közösség nem ismer el.

