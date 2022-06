Ősrégi T-62-es tankokat küldtek Ukrajnába az oroszok – Már meg is van az első veszteség?

Korábban többször is írtunk arról, hogy a súlyos harcjármű-veszteségek miatt az orosz haderő ismét rendszerbe állította a raktáron tárolt, hadrendből korábban kivont T-62-es harckocsijait.

Friss képek szerint a harcjárműveket Ukrajnában már alkalmazzák: Herszon térségébe küldték őket, ahol várhatóan az elfoglalt város védelmét erősítik majd egy esetleges ukrán ellentámadás elhárítása érdekében.

Russian T-62M tanks with roof screens are seen in Kherson Oblast. Ukrainian sources claim that they are going towards Mykolaiv and Kryvyi Rih. We have geolocated the T-62M's in Beryslav. Tanks are going towards east.36TWS2979286692 pic.twitter.com/bGl5sYFeUP

Röviddel a T-62-esek mozgósítása után ki is került egy kép, melyen látszólag egy sérült harckocsi látható. Az orosz-ukrán háború veszteségeit összegző Oryx projekt szerint a jármű műszaki hibás lett, nem ellenséges tűz miatt vált harcképtelenné az eszköz.

This photo is doing the rounds as the first Russian T-62M(V) lost in Ukraine.We believe it suffered an engine breakdown in Russian-held territory and thus see no reason to add it to the list. pic.twitter.com/YMtgyA2uBQ