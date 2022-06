Videó: így dolgozik a szpecnaz Szeverodonyeck körül

Szeverodonyeck térségére koncentrálódik most az oroszok donbaszi offenzívája, a város körül nagyon komoly harcok zajlanak.

Nemrég felkerült az internetre egy videó, melyen egy meg nem nevezett orosz szpecnaz-formáció harcol az ukránokkal egy erdőben Szeverodonyeck mellett. A felvételen nem látszik egyértelműen, mire lőnek. A szpecnazosok leadnak pár lövést, majd pozíciót váltanak.

