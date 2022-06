Amerikai agytröszt: nő az elégedetlenség Oroszországban a háború miatt

A jelentés szerint az orosz erők tovább folytatják támadó hadműveleteiket Kelet-Ukrajna számos részén, de a keddi napon nem értek el megerősített eredményeket.

Az oroszok valószínűleg Szeverodonyeck legnagyobb részét elfoglalták, de pontosan nem megállapítható, hogy mekkorát.

Délen az orosz erők Zaporisszja megyéből Herszon megyébe csoportosíthattak át katonákat, hogy támogassák az orosz védelmi pozíciókat, melyeket ukrán ellentámadások fenyegetnek Mikolajiv és Herszon megye határánál.

Igor Girkin volt FSZB-tiszt szerint az ukránok „terrortámadásokat” hajtanak végre az oroszok által ellenőrzött Donyeck, Horlivka és Makijivka települések lakott részein. Az ukrán közösségi média felhasználói azonban azt állítják, hogy orosz hamis zászlós műveletekről van szó, amelyekkel azt próbálják elérni, hogy változzon a Nyugat véleménye az ukrán haderőről, és ne szállítsanak több fegyvert Ukrajnának.

A Kreml erőfeszítései arra, hogy cenzúrázza az információkat az elhunyt orosz katonákról, illetve a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságban végrehajtott kényszersorozásokról szóló jelentések növelik a feszültséget és az ellenállást Oroszországban a háború ellen.

Az ukrán katonai hírszerzés, a GUR jelentése szerint a Kreml jogászokkal és pszichológusokkal próbálja meggyőzni az elsüllyesztett Moszkva hadihajó legénységének családtagjait, hogy ne szolgáltassanak információt az elhunyt katonákról. A GUR szerint a Kreml azzal fenyeget, hogy nem adnak kártérítést a családoknak, ha nyilvánosan beszélnek a Moszkva elsüllyedéséről.

Azok az orosz hazai panaszok, amelyek az orosz támadó erőkkel kapcsolatos rossz bánásmódról és a csapatok felkészületlenségéről szólnak, valószínűleg arra késztetik a Kremlt, hogy lépéseket tegyen az elégedetlenségek megfékezésére.

Szergej Sojgu védelmi miniszter kedden kijelentette, a nyáron szolgálatba álló sorkatonákat már az Ukrajnában eddig szerzett tanulságok figyelembevételével fogják kiképezni. Az ISW szerint ugyanakkor az orosz haderő valószínűleg nem fogja tudni megfelelően kiképezni és felszerelni a frontra utánpótlásként érkező orosz sorkatonákat, inkább a közvélemény elégedetlenségét akarja csillapítani.

forces continued offensive operations in several locations in eastern but did not secure any confirmed gains in ground assaults on June 7.Read the full report from and : #Russian