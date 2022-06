Műholdfelvételek készültek a háború sorsdöntő helyszínéről

A könyörtelen bombázások és tüzérségi lövések az orosz erők Luhanszk és Donyeck régiók ellenőrzésének átvételére irányuló kísérletei során történtek - írja a brit portál.

A nap folyamán már beszámoltunk a brit védelmi minisztérium által közzétett, a harcok állását szemléltető térképről. A Maxar által készített fotókon jelentős károkat láthatunk Szeverodonyeckben, Luhanszk legjelentősebb városában, ahol Oroszország hadművelete összpontosul.

További és kiterjedt tüzérségi ágyúzás látható a Szlovjanszktól északnyugatra fekvő falvakban és városokban is.

Íme néhány a legfrissebb műholdképek közül.

Satellite imagery from June 6, 2022 1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) #Ukraine