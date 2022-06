Hamarosan eldőlhet a Donbasz sorsa, egy városon a világ szeme – Háborús híreink csütörtökön

A leghevesebb harcok továbbra is a Luhanszk megyei Szeverodonyeckért folynak, az oroszok a város nagy részét már ellenőrzik, ukrán kézen már csak peremterületek lehetnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az egész Donbasz (vagyis Luhanszk és Donyeck megye) sorsa Szeverodonyecknél dől el. Luhanszk megye 90 százaléka már orosz kézen van. A szakadár, oroszbarát Donyecki Népköztársaság kormánya szerdán váratlanul lemondott, de azóta már van új kormányfője a bábállamnak. Herszon után az oroszok a déli Zaporizzsja megyében is népszavazást készíthetnek elő.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Az orosz erők ellenőrzik a stratégiai fontosságú Szeverodonyeck városának nagy részét, és hevesen lövik a testvérvárost, Liszicsanszkot.2. A déli Zaporizzsja megyében népszavazást készítenek elő az oroszok, miközben csapatokat kell onnan átcsoportosítaniuk a szomszédos Herszon megyébe, ahol az ukrán csapatok ellentámadásokat vezetnek.3. Váratlanul lemondott a szakadár Donyecki Népköztársaság kormánya, de már meg is van az új kormányfő.4. Hazaárulással vádolják az ukrán hatóságok Olekszij Kovaljov ukrán parlamenti képviselőt, Volodimir Zelenszkij elnök párttársát.5. Az orosz és a török külügyminiszter egyeztetett az ukrán gabonaszállítmányokról, de egyelőre nem sikerült áttörést elérni a fekete-tengeri gabonaexportot illetően.