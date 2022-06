Itt az első áldozat? – Egy egész ország az összeomlás szélére került az ukrajnai háború miatt

A 2011-es arab tavasz után egyetlen országban tűnt úgy, hogy a demokratikus átalakulás sikeres lehet: Tunéziában. Tartós stabilitást azonban nem sikerült elérni az országban, amelyet a hazai problémák mellett a koronavírus-járvány és Oroszország ukrajnai háborúja mostanra súlyos gazdasági-pénzügyi válságba taszított. A 2019-ben megválasztott elnök már lassan egy éve rendeletekkel kormányoz, és folyamatosan építi le a nagy nehezen kiküzdött demokratikus intézményrendszert. Az ország legnagyobb szakszervezete június közepére országos sztrájkot hirdetett, a nép elégedetlensége fokozódik az elnökkel szemben. Jöhet-e újabb forradalom az észak-afrikai országban, és lehet-e Tunézia ismét egy arab tavasz kiindulópontja?

Az arab tavasz kudarca

2010. december 17-én egy Mohamed el-Búazízi nevű fiatal utcai árus felgyújtotta magát a tunéziai Szidi Bú Zid városában, tiltakozva a hatóságok zaklatása ellen. Ezzel indult el az észak-afrikai országban a jázminos forradalom, amely január 14-én az országot 1987 óta diktátorként uraló Zín el-Ábidín ben Ali lemondásához és meneküléséhez vezetett. El-Búazízi ezt már nem érhette meg, január 4-én égési sérülései miatt életét vesztette.

A fiatal árus tette nemcsak Tunézia történelmében hozott fordulatot, hanem szinte az egész arab világéban. A tunéziai eseményeket követően forradalom tört ki Egyiptomban is, megdöntve az országot 1981 óta uraló Hoszni Mubárak elnök hatalmát. Líbiában egy még régebbi diktatúra ért véget, a tunéziainál és az egyiptominál sokkal véresebben: az 1969 óta az országot uraló Moammer Kadhafit elfogták és meglincselték. Jemenben 2012 elején szintén elmozdították az országot lényegében 1978 óta vezető Ali Abdullah Szálehet (1978 és 1990 között Észak-Jemen elnöke volt). Szíriában ugyanakkor nem sikerült elmozdítani a diktátort, Bassár el-Aszadot, aki Vlagyimir Putyin orosz elnöknek köszönhetően azóta ismét megszilárdította hatalmát.

A 2011-es arab tavaszt sokan üdvözölték a világon, mert eleinte úgy tűnt, több évtizedes elnyomó rendszerek érhetnek végérvényesen véget, és ezek az országok is elindulhatnak egy demokratikusabb berendezkedés felé. Azonban hamar kiderült, hogy az európai politikai fejlődésre jellemző eszmék (állam és egyház szétválasztása, emberi jogok tiszteletben tartása, a politikai pluralizmus elfogadása) hiányában

a liberális demokráciák megteremtése az iszlám világban rendre kudarcba fullad.

(Az egyetlen muszlim ország Törökország, ahol tartósan sikerült egy politikai váltógazdaságra épülő berendezkedést létrehozni, de a szekuláris állam garanciája elviekben ott is a hadsereg.)

Az arab tavasz által érintett országok egyikében sem jött létre tartósan demokratikus berendezkedés. Egyiptomban előbb a hosszú évtizedeken keresztül elnyomott iszlamista Muszlim Testvériség került hatalomra, de ez gyorsan megbukott, és Abd el-Fattáh esz-Szíszi vezetésével újra a jól megszokott katonai diktatúra vert gyökeret. Líbia, Jemen és Szíria teljes káoszba és polgárháborúba fulladt, amelyet a mai napig nem sikerült lezárniuk. Egyedül az arab tavasznak a kezdőlökést megadó Tunézia volt az, ahol a számtalan nehézség ellenére is úgy tűnt, tartósabban sikerül egy demokratikus rendszert megalapozni.

Az arab tavasz eredménye. Fekete: megdöntötték a rezsimet. Kék: kisebb ellenzéki tiltakozások. Narancssárga: nagyobb városi tüntetések. Sötétbarna: fegyveres felkelés. Világosbarna: kisebb tüntetések. Forrás: Wikimedia Commons

Tunézia, a mintaország?

Ahogy Egyiptomban a Muszlim Testvériség, úgy Tunéziában is egy évtizedek óta illegalitásban működő iszlamista erő, az Ennahda [újjászületés] mozgalom jutott hatalomra közvetlenül a forradalmat követően, ugyanis ezek voltak a legszervezettebb politikai ellenállási mozgalmak. Az Ennahda ugyan nem hozott létre vallási alapú államot, és nem tette a saríát a törvénykezés alapjává, de 2013-ra uralma politikai válságba torkollt, két vezető ellenzéki politikust is halálos merénylet ért.

2013-ban négy civil szervezetből – Tunéziai Általános Munkásszakszervezet (UGTT), Tunéziai Ipari, kereskedelmi és Kézműves Konföderáció, Tunéziai Emberi Jogi Liga és a Tunéziai Ügyvédi Kamara – megalakult a Nemzeti Párbeszéd Kvartett, amely 2014-re kidolgozta az ország új, demokratikus alkotmányát.

A civil összefogás 2015-ben megkapta a béke Nobel-díjat is, és ekkor úgy tűnt, valóban tartósan demokratikus berendezkedés jöhet létre az országban.

A tunéziai vezetés azonban képtelen volt megoldani azokat a gazdasági és társadalmi problémákat, amelyek részben a jázminos forradalomhoz is vezettek. A GDP-növekedés 2014-et követően nem tudta meghaladni a 2,5 százalékot, a korrupció szintje magas, előbb két 2015-ös iszlamista terrormerénylet, majd a koronavírus-járvány pedig sok kárt okozott az ország egyik fontos bevételi forrását jelentő idegenforgalomnak. Bár a termékenységi ráta afrikai és arab viszonylatban alacsony (2020-ban 2,2 volt), a fiatalok munkanélkülisége jelentős, 2019-ben, még a járvány előtt 35 százalékos volt. Nagyon nagy a migráció az országból, illetve Afrika déli részeiből is sokan érkeznek, akik tranzitállomásnak használják Tunéziát Európa felé. A Földközi-tengeren való átkelés továbbra is életveszélyes, május végén 76 ember halhatott meg Tunézia partjánál egy Líbiából indult migránshajón.

2019 októberében egy jogász, Kaisz Szaíd nagy, 72 százalékos többséggel megnyerte az elnökválasztást. Szaíd elnökségére rögtön rászakadt a koronavírus-járvány, amely több mint 9 százalékos GDP-visszaesést eredményezett 2020-ban. Az ország azóta sem tudott kilábalni a gazdasági és pénzügyi válságból, amelyre Szaíd hatalmának bebetonozásával és a demokratikus vívmányok eltörlésével válaszolt.

Tüntetés a jázminos forradalom idején 2011. január 22-én. M.Rais / Wikimedia Commons

Autoriter fordulat

Szaíd autoriter fordulatának legfontosabb dátuma 2021. július 25-e, amikor az elnök alkotmányellenes módon föloszlatta a parlamentet, elküldte a kormányt, és rendeleti kormányzásba kezdett. Ellenzéke szerint Szaíd államcsínyt hajtott végre, szerinte azonban legális, amit tett, azzal az indoklással, hogy csak így lehet kivezetni az országot a gazdasági válságból. Az elnök ellenőrzést szerzett az igazságszolgáltatás fölött is, és új alkotmány előkészítésébe kezdett, amelyről idén július 25-én akarja megszavaztatni az ország népét, őszre pedig új parlamenti választások kiírását tervezi. Az egyik utolsó, még független szerv, a választási bizottság bírálta Szaíd referendumra vonatkozó terveit, mire az államfő leváltotta a bizottság régi tagjait, és újakat nevezett ki helyükbe. Szaíd szerint a választási bizottság nem volt független, holott éppen az ő felügyeletük alatt nyerte meg nagy fölénnyel az elnökválasztást 2019-ben.

A demokratikus intézményrendszer leépítésével párhuzamosan az elnyomás különböző formái is megjelentek. Májusban nyomozást indítottak egy ellenzéki párt vezetője ellen egy rádióinterjúja miatt, az Ennahda 2011 és 2013 között kormányfőként is szolgált politikusát, Hamadi Dzsebalit pedig saját elmondása szerint letartóztatták. Egy harmadik ellenzéki párt vezetőjét és három párttársát május közepén börtönbe zárták, mert állítólag rendőrökre támadtak egy tavalyi rendőri intézkedés során. A katonai bíróság 3 és 5 hónapos elzárásra ítélte őket. Bár mind a négyen a feloszlatott parlament tagjai voltak, a feloszlatással együtt a mentelmi joguk is elveszett, ezért ítélhették el őket. Kritikusai szerint Szaíd így akar megszabadulni potenciális vetélytársaitól. Az elnök a civil szervezetek ellen is támadást intézett, „külföldi hatalmak kiterjesztéseinek” nevezve őket, akik gyanús tevékenységeket végeznek.

Szaíd az új alkotmány megalkotására létrehozott egy tanácsadó testületet, amelyben azonban egyetlen ellenzéki párt sem vehet részt. A sokszor egymással is ellenséges ellenzéki pártok tiltakoztak a lépés ellen, és felszólítottak az elnök autokratikus vezetése elleni fellépésre. Vezető jogász akadémikusok később bejelentették, nem hajlandók részt venni az új alkotmányt kidolgozására kijelölt testület munkájában.

Május 15-én több ezren vonultak az utcára a fővárosban, Tuniszban, hogy Szaíd autoriter hatalomgyakorlása és a rossz gazdasági helyzet ellen tüntessenek. „Az emberek demokráciát akarnak!”, „Szaíd éhínségbe vezette az országot” – ezt a két jelszót skandálták a tüntetők a fővárosban, Tuniszban. Hónapok óta ez volt a legnagyobb demonstráció az elnök ellen. Egy héttel korábban egy jóval kisebb tüntetést tartottak az államfő mellett. „Egyértelművé vált, hogy az utca támogatja a demokratikus útra való visszatérést” – mondta a feloszlatott parlament alelnöke. Az is igaz azonban, hogy korábban jóval nagyobb tüntetések is voltak Tunéziában.

Amitől Szaíd leginkább tarthat, az a Nemzeti Párbeszéd Kvartettben is részt vett nagy szakszervezet, a Tunéziai Általános Munkásszakszervezet, francia nevének rövidítésével UGTT, amely 1 milliós tagságával az ország legerősebb politikai szerveződése.

Az UGTT június 16-ára országos sztrájkot hirdetett, amely a legnagyobb kihívást jelentheti az elnök számára, mióta bevezette a rendeleti kormányzást.

A szakszervezet szerint a sztrájkban 159 állami vállalat dolgozói is részt fognak venni.

Szaíd azonban tovább folytatja a demokratikus rendszer leépítését. Június elsején 57 bírót bocsátott el, korrupcióval és terroristák védelmével vádolva őket. Ezt már az Egyesült Államok sem hagyta szó nélkül: csütörtökön a külügyminisztérium szóvivője, Ned Price kijelentette, a tisztogatások aláássák Tunézia független demokratikus intézményeit, és felszólította a kormányzatot, hogy a reformtörekvések legitimitásának megerősítése érdekében folytasson mindenkit bevonó és átlátható reformfolyamatot a civil társadalom és a különböző politikai mozgalmak részvételével. Szombaton újabb tüntetést tartottak az ellenzéki pártok az új alkotmány ellen.

Kaisz Szaíd tunézia és Sergio Mattarella olasz elnök 2021. június 16-án. quirinale.it / Wikimedia Commons

Súlyos gazdasági és pénzügyi válságban az ország

Tunézia elnöke előtt nemcsak súlyos politikai, hanem gazdasági és pénzügyi kihívások is állnak. Az ország alig tápászkodott fel a koronavírus-járványból, máris jött Oroszország ukrajnai háborúja, amely Tunézia gabonaellátására is komoly kihatással van. A pékáruk ára a liszthiány miatt folyamatosan emelkedik, hosszú sorok alakulnak ki a pékségek előtt.

Már feleannyi kenyeret eszünk

– mondta el egy a New York Times által megkérdezett nő.

Az ukrajnai háború miatt a takarmányok ára is megugrott, emiatt emelni kellett a tej, a tojás és a baromfihús árát.

Az állam az elektromos áram és a gáz árát is folyamatosan emelni kénytelen, legutóbb május közepén került erre sor. Áprilisban 5 százalékkal növelték az üzemanyagok árait, ami már a harmadik emelés volt csak ebben az évben. Egy kormányzati tisztviselő elmondása szerint az üzemanyagok árát havonta legalább 3 százalékkal kell emelni, ami az egész évre legalább 30 százalékos áremelkedést vetít előre.

A gabona- és energiaárak emelkedése, illetve az erősödő dollár miatt Tunézia költségvetési hiánya 9,7% lesz a korábban várt 6,7 százalékkal szemben. A tunéziai jegybankelnök szerint az országnak 1,6 milliárd dollár többletforrásra van szüksége a költségvetéshez az ukrajnai háború hatásai miatt. Az infláció 7,5%-os volt áprilisban.

A teljes pénzügyi összeomlás elkerülése érdekében Tunézia 4 milliárd dolláros hitelért folyamodott a Nemzetközi Valutaalaphoz, melyért cserébe a vezetés olyan népszerűtlen intézkedéseket lesz kénytelen hozni, mint a kiadások csökkentése és a bérek befagyasztása. A kormányzatnak azonban már most gondot okoz a közalkalmazottak bérének kifizetése. Az IMF-fel a hivatalos tárgyalások még nem kezdődtek el, a pénzügyminiszter a következő hetekben reméli ezek elindulását. Az Európai Unió eközben azt közölte május végén, hogy 300 millió eurós hitelt folyósítanak a nehéz helyzetben lévő országnak.

A Szaíd-féle rezsim elnyomásának erősödése és a gazdasági-pénzügyi válság elmélyülése együtt olyan veszélyes gyúelegyet eredményezhet Tunéziában, amilyen a jázminos forradalom kirobbanása előtti időket jellemezte.

Ráadásul az ukrajnai háború miatt fellépő élelmiszerválság a térség más országait, így Egyiptomot is erőteljesen érinti. A feltételek napról napra egyre kedvezőbbek egy újabb arab tavasz számára, és ha több mint egy évtized után újabb forradalmi hullám törne ki az arab világban, ismét Tunézia lehet, amely megadja a kezdőlökést.

Címlapkép: Kaisz Szaíd ellen tüntetnek 2022. május 15-én Tuniszban. Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto via Getty Images