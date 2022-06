Magyar önkéntesek is harcolnak Ukrajnában? Furcsa emlékművet állítottak Kijevben

Kiállítottak a kijevi Majdan-téren egy emlékművet, mellyel az ukránok azok előtt a külföldi harcosok előtt tisztelegnek, akik az ukrán fegyveres erőket segítik az Oroszország elleni védekezésben. Az emlékmű szerint legalább két Magyarországról származó önkéntes is harcol az ukrán idegenlégióban.

A kijevi Majdan-téren kiállítottak az ukránok egy emlékművet, melyen köszönetet nyilvánítanak azoknak a külföldi országoknak, melyeknek harcosai segítik az ukrán fegyveres erőket az oroszok elleni háborúban, illetve további támogatást kérnek. Az emlékművön szereplő országzászlók mellett látszik azon önkéntesek száma is, akik Ukrajna oldalán harcolnak és az is, hogy közülük hányan estek el a harcokban.

Op het Maidan-plein in Kiev is een geïmproviseerd monument gemaakt voor de buitenlandse strijders die meevechten met de Oekraïners. Op de vlaggen staat geschreven hoeveel vrijwilligers uit die landen meedoen en hoeveel zijn omgekomen. pic.twitter.com/X3lolobbep — Arjen (van) June 5, 2022

Az emlékművön szerepel Magyarország zászlója is: ezen az látható, hogy két magyarországi önkéntes is harcol az ukrán fegyveres erők kötelékében. Fontos hangsúlyozni, hogy itt kifejezetten magyarországi, és nem kárpátaljai magyar emberekről van szó, mert az utóbbiak száma ennél lényegesen nagyobb az ukrán fegyveres erők kötelékében (hiszen pl. az ukrajnai sorkatonai szolgálat rájuk is vonatkozik) és vannak már a háborúnak kárpátaljai magyar áldozatai is, míg a magyarországi magyar önkéntesek közül még senki nem esett el.

A legnagyobb számban a balti országokból, Fehéroroszországból és Georgiából (Grúzia) érkeztek önkéntesek, de 400 amerikai, 300 görög és 120 német is segíti az ukrán fegyveres erőket. Számosságát tekintve a grúz, arányait tekintve a szerb, görög és brit veszteségek a legsúlyosabbak.

Azt nem tudni pontosan, hogy ki állította az emlékművet vagy honnan szedték a rajta szereplő számokat. Az eddigi, nyilvánosan elérhető információk alapján az elesettek száma talán alacsonyabb a valósnál, a teljes állomány száma viszont reálisnak tűnik. Talán egyedül kanadai és lengyel oldalon alacsonyabbak az indokoltnál a számok, hiszen a háború korai szakaszában elég sok önkéntes érkezett ezekből az országokból. Lehet, hogy korrigálva van a teljes állomány azokkal az emberekkel, akik már elhagyták az országot a háború első négy hónapja alatt (amerikai és kanadai önkéntesek közül biztos voltak ilyenek).

Végül érdemes annyit megjegyezni, hogy Magyarország törvényei tiltják a részvételt nem szövetséges országok fegyveres szervezeteiben, a „tiltott toborzásra” vonatkozó jogszabályok megszegéséért letöltendő börtön is játhat. Korábban, a 2014-15-os polgárháború során egy orosz szakadárokat segítő ex-rendőr felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután hazatért.

