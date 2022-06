Rekordmagas benzinárakat jelentettek az Egyesült Államokból

Az amerikai benzin ára szombaton meghaladta a gallononkénti 5 dollárt. Az üzemanyagárak emelkedése az Egyesült Államokban az infláció növekedését is eredményezi – írja a Reuters.

A magas benzinárak Joe Bidennek és a kongresszusi demokratáknak is problémát jelentenek, akik a novemberben esedékes félidős választások előtt azért küzdenek, hogy megőrizzék szűkös kongresszusi többségüket.

A Fehér Ház már számos eszközzel élt az áremelkedés mérséklése érdekében. Többek között rekordmennyiségű üzemanyagot szabadítottak fel amerikai stratégiai tartalékokból, felmentést adtak a nyári benzin előállítására vonatkozó szabályok alól, és több OPEC-országnál is kérvényezték az olajkitermelés növelését.

Az üzemanyagárak emelkedése azonban nemcsak amerikai, hanem világjelenség is. A kereslet élénkülése, az olajtermelő Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és a finomítói kapacitások beszűkülése egyaránt hozzájárultak a kialakult helyzethez.

Az amerikai közúti forgalom azonban csak néhány százalékponttal maradt el a járvány előtti szintektől, még az árak emelkedése ellenére is.

A közgazdászok mégis arra számítanak, hogy a kereslet csökkenni kezdhet, ha az árak tartósan hordónként 5 dollár felett maradnak.

Az áremelkedés nyertesei elsősorban a nagy olajvállalatok. A Shell májusban rekord negyedévről számolt be, a Chevron és a BP pedig az elmúlt évtized legjobb számait könyvelhette el. Emellett jó eredményekről számolt be az Exxon Mobil és a TotalEnergies is.

Címlapkép forrása: Scott Olson/Getty Images