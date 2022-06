Bizonytalan bizalom: egy csatát megnyert, de a Downing Street 10-ért folytatott háborút elveszítheti Johnson

Hónapok óta húzódott Boris Johnson brit miniszterelnök politikai karrierjének legnagyobb botránya, és valójában még mindig nincs vége. Bár Johnson megnyerte az ellene indított bizalmatlansági szavazást és nincs egyértelmű kihívója, az általa elkövetett hibák, az egyre nehezedő körülmények, továbbá a történelmi tapasztalat is azt mutatja: a Konzervatív Párt vezetője nem dőlhet hátra, különben előbb vagy utóbb hátraléptethetik. A mostani helyzetet nézve inkább az a kérdés, hogy amennyiben nem magától áll félre, saját pártja vagy a választók fogják mebuktatni?

Bizonytalan bizalom

Boris Johnson miniszterelnök botrányai miatt már a tavalyi év végén lemondásának követelésétől voltak hangosak a brit parlament ellenzéki padsorai, illetve különféle médiumok. A kormányfővel való elégedetlenség azonban túlmutatott a természetes politikai "ellenségeken" – így például a Munkáspárton, a Liberális Demokratákon és a Skót Nemzeti Párton –, és saját pártja körül, sőt, saját frakciójában is egyre többen adtak hangot nemtetszésüknek. Nagy tekintélyű konzervatív képviselők felszólalása mellett jelentős arculcsapásként érhette Johnsont az egyik tory képviselő Munkáspártba való átülése, illetve a Damoklész kardjaként megjelenő bizalmatlansági szavazás lehetősége.

Azok a tory képviselők, akik nem bíztak vezetőjükben, egy levelet, voltaképpen egy bizalmatlansági indítványt nyújthattak be az 1922-es bizottság elnökének, Sir Graham Bradynek. Ahhoz, hogy szavazásra kerüljön sor, a konzervatív képviselők legalább 15%-ának, vagyis a parlamentben ülő 360 toryból 54 képviselőnek kellet levelet írnia Bradynek. A leveleket bizalmasan kezelik, azok számát csak Brady tudhatta az elmúlt hónapokban. Brady korábban elmesélte, hogy amikor 2018-ban bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek Theresa May akkori konzervatív miniszterelnök ellen, még a felesége sem tudta, hány levél érkezett be.

Boris Johnson végül a 359 fősre csökkenő konzervatív frakció 211 (59%) képviselőjének támogatásával maradhatott hatalmon a június 6-i bizalmatlansági szavazáson. Azonban nemcsak a vártnál több, őt megbuktatni kívánó 148 (41%) tory politikus, hanem az egyre erősödő gazdasági nehézségek – a brit gazdaságnál csak az orosz gazdaság növekedése lesz kisebb a G20 országai között, míg a G7 országok esetében nemcsak a legkisebb növekedéssel, hanem várhatóan 2024-ig a legnagyobb inflációval rendelkeznek –, a Brexit Ír-szigeten okozott problémái és a választópolgárok körében való elutasítottsága is egyértelműen arra utal: bizonytalan a Johnsonba fektetett korlátozott bizalom.

Még sosem nézett ki ilyen rosszul?

A brit miniszterelnök korábban durván összerúgta a port az Európai Unióban Angela Merkel helyének betöltését ambicionáló francia elnökkel, Emmanuel Macronnal, és Johnson Brexit miatti rossz nemzetközi megítélése csak még rosszabb lett a party-gate botrány óta. Mozgásterét növelte, politikai tematizálását segített Oroszország ukrajnai háborúja, mivel Boris Johnson már korábban is élesebb hangot ütött meg Vlagyimir Putyin kapcsán, mint több nyugati társa. A Johnson-kormány nagy lendülettel szállt be Ukrajna felfegyverzésébe, a miniszterelnök maga is több alkalommal ellátogatott a NATO keleti tagállamaiba. Zelenszkij hálája nem maradt el, ő volt az egyetlen külföldi vezető, aki kifejezte örömét Johnson hivatalban maradása kapcsán. Rajta kívül Szijjártó Péter magyar külügyminiszter gratulált a szorult helyzetben lévő brit miniszterelnöknek.

A szorult helyzetet legfőképp nem a nemzetközi megítélés, hanem a brit választópolgárok elégedetlensége jelenti. A YouGov közvélemény-kutató legfrissebb kutatása alapján a brit választópolgárok 60%-a, köztük a konzervatívok harmada szerint le kéne mondania Boris Johnsonnak.

60% of Britons think Boris Johnson should resign as PMAll Britons Resign: 60% (+1 on May 25)Remain: 31% (+1)Con voters Resign: 33% (+6)Remain: 61% (-2)Lab votersResign: 86% (-2)Remain: 9% (+3) https://t.co/rR39G5L27W — YouGov (@YouGov) June 7, 2022

Bár a szabályok értelmében most 1 évig nem kell bizalmatlansági szavazástól tartania, hamarosan két időközi választáson mérettetik meg magukat a pártok. Wakefield választókörzetben Imrad Ahmad Khan, Tiverton and Honiton választókörzetben pedig – a parlamenti ülések alatt pornográf tartalmakat néző – Neil Parish toty képviselők kényszerű lemondása miatt lesz szükség időközi választásra.

Míg a Politico felmérése alapján a Konzervatív Párt országosan mindössze 33%-on áll, 7 százalékponttal lemaradva a legnagyobb ellenzéki erőtől, a Keir Starmer vezette, 40%-on álló Munkáspárttól, addig You Gov legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a toryk 31%-os támogatottsággal bírnak, szemben a munkáspártiak 39%-ával, ami 8 százalékpontos különbséget jelent.

Latest YouGov Westminster voting intention (24-25 May)Con: 31% (n/c from 18-19 May)Lab: 39% (n/c)Lib Dem: 12% (n/c)Green: 7% (n/c)SNP: 4% (-1)Reform UK: 4% (n/c) https://t.co/mjC4738Z9X — YouGov (@YouGov) June 1, 2022

A pusztán egyéni választókörzetekre épülő brit választási rendszerben csak a helyi erőviszonyok számítanak, ám jelenleg mindkét esetben fájdalmas vereséget szenvedhet Johnson pártjára.

A Yorkshire-ben található Wakefield választókörzetben egyenesen katasztrofális eredmény is születhet a toryk számára, a J.L. Partners közvélemény-kutatása 20 százalékpontos előnyt mért a Munkáspárt jelöltje javára. Az észak-angliai körzetet egészen 1932-es időközi választás óta a munkáspártiak uralták, azonban a 2019-es választáson ez is egyike volt a Konzervatívok "szerzeményeinek". Egy ilyen nagy aranyű győzelem a Munkáspárt számára hatalmas revansot, Johnson számára pedig fájó nimbuszrombolást jelentene.

A Devonban elhelyezkedő Tiverton and Honiton választókörzetet 25 éve, annak 1997-es létrehozása óta a Konzervatív Párt uralja, ezért a bukás megrázó erejű volna. A torykra itt azonban nem a munkáspárti képviselőjelölt, 2019-ben második helyre befutó Liz Pole, hanem a Liberális Demokraták által indított Richard Foord mérhet vereséget.

Ki jöhet, ha bukik Johnson?

Annak ellenére, hogy Johnson túlélte az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást, egyáltalán nem lehet nyugodt. A történelmi példák azt mutatják, hogy a megnyert bizalmatlansági szavazás önmagában nem életbiztosítás, hiszen elődje, Theresa May korábbi konzervatív miniszterelnök úgy bukott meg, hogy a fél évvel korábbi bizalmatlansági szavazáson a képviselők nagyobb aránya (63%) támogatta, mint Johnsont. Intő példa emellett Margarat Thatcher és John Major egykori tory kormányfők esetei is, mivel Thatcher egy megnyert párvezető-választás évében kényszerült lemondásra, Major pedig hatalmas vereséget szenvedett 1997-ben, 2 évvel azután, hogy túlélt egy bizalmatlansági szavazást.

Rishi Sunak

Az elmúlt hónapokig sok konzervatív képviselő a pénzügyminisztert tekintette befutónak az esetleges utódlásért folyó versenyben. A Sky News számára januárban készített exkluzív felmérés szerint a tory képviselők majdnem fele úgy vélte, hogy Rishi Sunak jobb vezető lenne, és a következő választásokon vele több mandátumot tudna nyerni a Konzervatív Párt, mint Johnsonnal.

Sunakot a miniszterelnök illegális születésnapi partiján való részvételért pénzbírsággal büntették, így a partygate-től való elhatárolódása is nehézzé vált. Az is rontott a pénzügyminiszter helyzetén, hogy olyan intézkedést vezetett be - például a társadalombiztosítási járulék emelését -, amelyet a konzervatív képviselők rosszul fogadtak, népszerűsége visszaesett.

Liz Truss

A külügyminisztert már régóta Johnson lehetséges utódjaként emlegetik, és a felmérések szerint népszerű a konzervatív párttagok körében. Széles körben úgy látják, hogy Truss – Sunakhoz hasonlóan –, a közösségi médiában való megjelenésével alapozza meg a csúcspozícióra való törekvését.

Truss 2010 óta parlamenti képviselő, és nem sokkal a parlamentbe való bekerülése után már gyorsan haladt felfelé a ranglétrán. Jelenleg ő a kabinet leghosszabb ideje folyamatosan hivatalt betöltő tagja, hiszen David Cameron, Theresa May és Boris Johnson alatt is betöltött már különféle tisztségeket.

Jeremy Hunt

Jeremy Hunt, aki Egészségügyi és Szociális Ellátási Bizottság jelenlegi elnöke, Boris Johnson riválisa volt a legutóbbi, 2019-es utolsó pártvezető-választáson. A kettejük közötti legfőbb törésvonalat a Brexit jelentette, és Johnson azon fogadalma, hogy megállapodás nélkül is kilép az EU-ból, a szavazatok 66%-át hozta meg neki.

A választás után Boris Johnson sokakat meglepett azzal, hogy kirúgta Jeremy Hunt a külügyminiszteri pozícióból.

Hunt többször is elmondta, nem zárja ki, hogy újra elindul a párt vezetésért, támogatói pedig úgy vélik, jelöltként az lenne az erőssége, hogy nem lenne beszennyezve azzal, hogy Johnson kabinetjének tagja volt.

Sajid Javid

Sajid Javid már szinte minden vezető kabineti pozíciót betöltött: jelenleg egészségügyi miniszter, de volt már pénzügyminiszter, belügyminiszter, lakásügyi miniszter, gazdasági miniszter és kulturális miniszter is.

Korábban 2016-ban Stephen Crabb volt kabinetminiszterrel közös jelöltként indult a vezetésért, majd a 2019-es versenyben önálló jelöltként, de nem tudott elegendő támogatást szerezni ahhoz, hogy bejusson a végső fordulóba.

Figyelemre méltó háttértörténetéről – egy pakisztáni bevándorló buszsofőr fia, aki magasan jegyzett befektetési bankár, majd politikus lett – számos portrécikk született. Tavaly nyáron tért vissza Boris Johnson kabinetjébe, miután 2020 elején drámai módon lemondott pénzügyminiszteri tisztségéről, amikor megtagadta, hogy a Downing Street 10., vagyis a miniszterelnökség válogassa meg tanácsadói csapatát.

A hátsó padsorokban töltött ideje alatt igyekezett magát thatcheristaként feltüntetni magát, és kritikusan viszonyult egyes COVID-intézkedésekhez. Azonban a Brexit-népszavazáson a Remain-kampány, vagyis az EU-ban való bentmaradás támogatása és az úgynevezett "Plan B" járványügyi intézkedéseinek közelmúltbeli támogatása elriaszthatja a konzervatív képviselők egy részét.

Priti Patel

Priti Patel egy ideig a konzervatívok kedvence volt, aki büszke jobboldali álláspontot képviselt a bevándorlással és az állami kiadásokkal kapcsolatban.

Ő volt Boris Johnson 2019-es vezetői indulásának egyik fő támogatója, amit a miniszterelnök belügyminiszteri kinevezéssel jutalmazott. Ám mióta átvette ezt a szerepet, leáldozóban van Patel csillaga, és jelentős kritikákat váltott ki, ahogyan a La Manche csatornán átkelő kiscsónakok kérdését kezelte.

A parlamenti frakció jobbszárnya körében való népszerűsége azt jelenti, hogy a jelöltségét nem szabad leírni, de a La Manche migránsválság kezelésével kapcsolatos kérdések valószínűleg csorbították az esélyeit.

A miniszterelnök akkori miniszteri normákért felelős tanácsadója, Sir Alex Allan 2020 novemberében közzétett jelentése szerint a Priti Patel belügyminiszter zaklatásnak minősülő magatartásával megsértette a miniszteri kódexet. Johnson felülbírálta a döntést, mondván, hogy nem szegte meg a kódexet, és megtarthatja az állását. Patel bocsánatot kért mindenkitől, akit felzaklatott "bármi, ami történt".

Ben Wallace

Ben Wallace védelmi miniszter az elmúlt hónapokban feljebb lépett a párttagok népszerűségi rangsorában.

A Westminster hátsó padsorokban ülő képviselőki dicsérik nyugalmát, amiért nyomás alatt is higgadtan kezelte az ukrajnai válságot. A menekültek és brit állampolgárok Afganisztánból való evakuálásának felügyeletében játszott szerepét szintén elismerték, és továbbra is kulcsszerepet játszik az Egyesült Királyság ukrajnai orosz invázióra adott válaszában.

Wallace-nak skóciai kötődései is vannak, mivel korábban skót parlamenti képviselő volt, és a skót gárda tagjaként is szolgált, mielőtt a Westminsterbe került. Ez kedvező lehet, ha a kormánynak szembe kell néznie a skót függetlenségről szóló második népszavazás kiírásával.

Wallace Boris Johnson régi szövetségese, és azt állította, hogy "nem érdekli" a vezetés, kiváltságosnak érzi magát a jelenlegi pozíciójában.

Dominic Raab

Dominic Raab megbízott miniszterelnökként ugrott be, amikor Boris Johnson 2020 tavaszán kiesett betegsége miatt.

Jelenlegi pozíciója igazságügyi miniszterként és miniszterelnök-helyettesként erős pozíciót biztosítana számára, hogy megmérettesse magát, azonban a vezetésre tett 2019-es kísérlete azonban nem járt sikerrel, és sokan kétségbe vonják, hogy képes lenne elegendő támogatást szerezni a konzervatív képviselők körében.

Mivel Esher and Walton választókörzetben csekély többséget szerzett csak, indulásával kapcsolatban valószínűleg potenciális támogatóiban is kétségek merülhetnek fel.

Raab nem lehet elégedetlen, mivel Boris Johnson legutóbbi kormányátalakításakor annak ellenére is megtarthatta kormányzati állását, hogy külügyminiszterként komoly kritikák érték az afganisztáni tálib hatalomátvételre adott válaszát.

Michael Gove

Michael Gove jelenleg az új, Nivellációs, Lakhatási és Közösségi Minisztérium államtitkáraként dolgozik, és az egyik legtapasztaltabb jelölt lenne, ha – 2016 és 2019 után ismét – úgy döntene, hogy indul.

A jelenlegi államtitkár Boris Johnson egész miniszterelnöksége alatt a tűz közelében volt, először a kabinetirodát vezette, majd felelősséget vállalt azért, amit a miniszterelnök programjának "központi elemeként" jellemzett.

Azonban Gove azon döntése, hogy saját indulásával 2016-ban kihúzta a szőnyeget Boris Johnson indulása alól, miután eredetileg a kampányfőnöke volt, még élénken él a konzervatív képviselők emlékezetében.

Tom Tugendhat

Tom Tugendhat, a Külügyi Bizottság jelenlegi elnöke elsőként jelezte indulási szándékát arra az esetre, amennyiben Johnson távozik hivatalából.

Tugendhat, aki korábban katona volt, erősen bírálta a kormány afganisztáni válságkezelését, és az úgynevezett "One Nation" irányvonal lehetséges vezéralakja lehet, különösen akkor, ha Jeremy Hunt úgy dönt, hogy nem indul.

A külügyi bizottság elnöke bejelentette jövőbeli vezetői pályázatát, és azt mondta, hogy "hatalmas kiváltság" lenne miniszterelnökként szolgálni. Hozzátette, hogy bárki, aki képes lenne a kollégák egy csoportjának támogatását megszerezni, "vágjon bele".

Bár nincs miniszteri tapasztalata, Tugendhat neve egyre gyakrabban merül fel mint a Konzervatív Párt lehetséges jövőbeli vezetője.

Tugendhat támogatta az EU-ban maradásért folytatott kampányt, de mind Theresa May, mind Boris Johnson korábbi miniszterelnök alatt hűségesen szavazott a Brexittel kapcsolatos ügyekben. A politikus a világjárvány idején ellenezte a szigorúbb intézkedéseket.

Nadhim Zahawi

Nadhim Zahawi egy másik politikus, aki egyesek szerint esélyes lehet a vezetésre. Miután különböző alacsonyabb minisztériumi beosztásokban dolgozott, oltásért felelős miniszterként elért sikerei miatt Boris Johnson legutóbbi átszervezése során oktatási miniszterré léptették elő.

Mivel erős szónoknak tartják, és a kabinet néhány más miniszteréhez képest viszonylag feddhetetlen, sokan nagy figyelemmel kísérik, hogy Zahawi elindul-e a jelöltségért.

Zahawi kilencéves korában iraki kurd családjával Szaddám Huszein elől menekült az Egyesült Királyságba, és 11 évesen még nem tudott angol szövegeket olvasni. Tavaly októberben egy mélyen személyes hangvételű beszédében Zahawi saját tapasztalatairól beszélt, amikor menekült gyermekként érkezett Nagy-Britanniába, és azt mondta, hogy az Egyesült Királyság "befogadott egy fiatal kurd fiút, aki egy szót sem tudott angolul, és minisztert csinált belőle".

Most rajtam a sor, hogy biztosítsam, hogy azok a lehetőségek, amelyek megváltoztatták az életemet, minden gyermek számára elérhetőek legyenek nagyszerű országunk minden szegletében.

Mark Harper

Azon hátsósoros tory képviselők számára, akik politikai irányváltást szeretnének a kormányban, különösen a világjárvány kezelését illetően, Mark Harper lehet a lehetséges opció.

A volt vezető frakcióvezető az első fordulóban kiesett, amikor 2016-ban elindult a vezetésért, de a lezárásszkeptikus Covid Recovery Group társelnökeként az elmúlt évben a párt lockdown-kritikus szárnyának szószólójaként tevékenykedett.

Penny Mordaunt

Egy másik lehetséges jelölt Penny Mordaunt, akit Boris Johnson hatalomra kerülésekor rúgott ki a védelmi miniszteri pozícióból.

Azóta is háttérben van, hogy nemzetközi kereskedelmi miniszterként visszatért a kormányba, a konzervatív képviselők körében mégis népszerűnek és ambiciózusnak számít.

Mordaunt, akit egyesek egy jövőbeli konzervatív vezetői verseny lehetséges sötét lovának tartanak, azt mondta a partygate kapcsán,

megdöbbentette az a butaság, ami a Downing Street-en történt.

A YouGov releváns kutatása szerint Ben Wallace vezet a lehetséges jelöltek között, a konzervatívok relatív többsége őt tartja a legalkalmasabbnak. Jól látható, hogy a mezőnyben nincsenek nagy különbségek, a hibahatár mellett pedig amiatt sem lehet biztos következtetéseket levonni, hogy nincsenek fix jelöltek, különféle visszalépések és támogatások is hatalmas hatással bírhatnak, illetve ami a legfontosabb: Boris Johnson még egyáltalán nem készül távozásra.

If Boris Johnson were deposed, who would Conservative members want to succeed him?Ben Wallace: 12%Liz Truss: 11%Jeremy Hunt: 10%Penny Mordaunt: 8%Rishi Sunak / Michael Gove: =7%Priti Patel: 6%Tom Tugendhat/Nadhim Zahawi: =5%Dominic Raab: 4% https://t.co/4tvWglvnRa — YouGov (@YouGov) June 6, 2022

Címlapkép: Priti Patel, az Egyesült Királyság belügyminisztere a kabinet minisztereinek ülésére érkezik a Downing Street 10-be, 2020. szeptember 15-én. Fotó: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images