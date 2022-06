Ismét Franciaországra figyel Európa, megszorongathatják Macront a nemzetgyűlési választáson

Áprilisban elnökválasztást tartottak Franciaországban, amelyet a 2017 óta hivatalban lévő államfő, Emmanuel Macron nyert meg populista ellenfelével, Marine Le Pennel szemben. A frissen újraválasztott elnök azonban nem dőlhetett hátra, hiszen júniusban tartják a nemzetgyűlési választásokat, amelynek ma van az első fordulója. A nemzetgyűlési választást gyakran nevezik az elnökválasztás harmadik fordulójának is, hiszen ennek eredményétől függ, hogy az elnök mekkora mozgásteret kap elképzeléseinek megvalósítására. Ha ugyanis Macron pártja a vártnál rosszabbul szerepel és az ellenzék győzedelmeskedik, könnyen elképzelhető az úgynevezett társbérleti rendszer, amelyben a végrehajtó hatalmat meg kell osztani a más politikai oldalról érkező államfő és kormányfő között. A közvélemény-kutatások eddig ugyan Macron győzelmét valószínűsítették, a mostani voksoláson egységesen induló baloldal azonban könnyen keresztülhúzhatja az elnök terveit.

Közel két hónappal a francia elnökválasztás második fordulója után a francia polgárok ma ismét az urnákhoz járulnak, hogy a nemzetgyűlés összetételéről szavazzanak. Az elnökválasztáshoz hasonlóan ez a voksolás is két ütemben zajlik, a második fordulót június 19-én tartják.

Az első és a második forduló mandátumai is egyéni választókörzetekben dőlnek el. Amennyiben egy jelölt az első fordulóban 50 százalék fölött teljesít, úgy automatikusan mandátumot nyer, ez azonban igen ritkán fordul elő. A második fordulóba azon jelöltek jutnak be, akik legalább 12,5 százalékos eredményt értek el az előző fordulóban, itt azonban már elég a szavazatok relatív többsége is a győzelemhez.

A politikai paletta

A francia politikai spektrum erre a választásra háromosztatúvá vált, ez pedig nagy kihívás elé állítja azokat, akik a mostani választás eredményét kívánják megjósolni.

A mostani parlamenti választás egyik nagy eseménye, hogy létrejött egy egységes baloldali koalíció Új Ökológiai és Szociális Népi Unió (NUPES) néven, amely sorai között tudja a zöldeket, a kommunistákat, illetve a mérsékelt és radikálisabb baloldali csoportokat. A szövetség vezetője a radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon, aki már többször volt elnökjelölt, és maga a La France Insoumise (LFI) nevű párt élén áll. A szövetségnek minden esélye megvan arra, hogy a legerősebb ellenzéki erővé váljon a nemzetgyűlésben, de még a győzelem sem kizárt. Mélenchon sikerében nagy szerepet játszik az, hogy az egykor domináns Szocialista Párt - amely több elnököt is adott már az országnak – nemcsak árnyéka régi önmagának, de egyenesen a teljes eljelentéktelenedés fenyegeti. Vélhetően ezért is döntöttek úgy a szocialisták, hogy inkább csatlakoznak Mélenchon szövetségéhez.

Jean-Luc Mélenchon, a baloldali NUPES koalíció vezetője voksol a nemzetgyűlési választások első fordulójában Marseille-ben 2022. június 12-én. Fotó: MTI/EPA/Sebastien Nogier

A második csoport a jobbközép, amelyhez Macron politikai tábora, a La République en Marche-ról Ensemble névre keresztelt csoport, illetve a hagyományos francia gaullista jobboldalt képviselő Republikánusok (Les Républicains) tartozik. Macron pártja ugyan 2017-ben még egy centrista programmal jelent meg a politikai porondon, az évek alatt azonban egyre inkább jobbra tolódott és mára sok tekintetben a régi jobboldal szavazói jelentik bázisát. Itt érdemes rátérni a Republikánusok nevű formációra, amelynek soraiból olyan elnökök kerültek ki, mint Charles de Gaulle, Georges Pompidou vagy éppen Jacques Chirac. A Nicolas Sarkozy elnökségét követő években azonban a párt támogatottsága erodálódni kezdett, az áprilisi elnökválasztás alkalmával pedig jelöltjük, Valerie Pécresse csúnyán leszerepelt - még az 5 százalékot sem érte el – így a szocialistákhoz hasonlóan a történelmi jobbközép is a fennmaradásért küzd.

Harmadik csoport a populista szélsőjobb, amelynek legfőbb szereplője Marine Le Pen a Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) színeiben, aki áprilisban az elnökválasztás második fordulójába jutott és sokkal jobb eredményt ért el Macronnal szemben, mint 2017-ben. A másik említésre méltó figura Éric Zemmour, akinek pár hónapja indított politikai mozgalma még Le Pen pártjánál is radikálisabb. A populisták azonban vélhetően rosszabbul szerepelnek a nemzetgyűlési választáson, mint az elnökválasztáson. Ennek oka, hogy egyrészt helyi szinten sokkal kisebb beágyazottsággal rendelkeznek, másrészt pedig nem alakult ki olyan szintű együttműködés Le Pen és Zemmour között, mint amilyen a baloldalon látható. Le Pen pártja azonban így is elegendő számú mandátumot szerezhet a frakcióalakításhoz, amelyet sikerként könyvelhet el.

A rettegett társbérlet

A nemzetgyűlési választás tétje elsősorban az, hogy az elnöknek mekkora mozgástere lesz az ország irányítására. Az elnöki, illetve a parlamenti demokráciák egyfajta sajátos elegyét jelentő francia félelnöki rendszernek van egy olyan sajátossága, amellyel sem a prezidenciális, sem a parlamenti rendszereknek nem kell ilyen mértékben számolniuk: ez pedig a végrehajtó hatalom megosztása.

AZ ELNÖK POZÍCIÓJA MÁR DE GAULLE SZÁNDÉKAI SZERINT IS EGYFAJTA DEMOKRATIKUS MONARCHÁÉ, AKI SZINTE KIZÁRÓLAGOS HATALOMMAL RENDELKEZIK AZ ORSZÁG KÜLPOLITIKAI IRÁNYVONALÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN, ÉS NAGY BEFOLYÁSA VAN A BELPOLITIKÁRA IS.

Ez azonban csak addig van így, amíg a parlamenti többséget az elnök mögött álló párt vagy pártok biztosítják: ha ugyanis a parlamenti választásokon az elnökkel szemben álló erők győznek, akkor az elnök kénytelen az ellenzékből kijelölni a miniszterelnök, vagyis a kormány vezetőjének személyét.

Emmanuel Macron francia államfő (j) és felesége, Brigitte Macron voksol a nemzetgyűlési választások első fordulójában Le Touquet-ban 2022. június 12-én. Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin

Ilyenkor alakul ki az úgynevezett társbérlet (cohabitacion) rendszere, amely eddig háromszor fordult elő az ötödik köztársaság történetében. Ez lényegében azt jelenti, hogy az elnök kezében marad a külpolitika és a védelempolitika meghatározása, a miniszterelnök és a kormány pedig belpolitikai kérdésekért felelős. Ennek körülményrendszere azonban nincs alkotmányba vésve, így az elnök, illetve a miniszterelnök személyén múlik, hogy mennyire konfliktusos vagy konstruktív az együttműködés a végrehajtó hatalom két ága között.

AZ MINDENESETRE BIZTOS, HOGY EGY TÁRSBÉRLET LÉNYEGESEN MEGKÖTNÉ MACRON KEZÉT, AKI ÍGY NEHEZEBBEN TUDNÁ ÉRVÉNYESÍTENI POLITIKAI CÉLKITŰZÉSEIT. EZ KÜLÖNÖSEN IGAZ AKKOR, HA A BALOLDALI BLOKK KÉPES LESZ TÖBBSÉGET SZEREZNI A NEMZETGYŰLÉSBEN, ÍGY KORÁNTSEM MELLÉKES A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE.

Mit mondanak a közvéleménykutatások?

A múlt hétig a közvélemény-kutatások egybehangzó olvasata az volt, hogy Emmanuel Macron elnöknek jó esélye van a jelenleginél szűkösebb, de még így is abszolút többség megszerzésére. Az utóbbi napok kutatásai azonban ennél borúsabb kilátásokat vázolnak fel az elnök pártja számára, amely kevesebb mandátumot is jelenthet a szükségesnél.

A lendület hiányához az is hozzájárul, hogy Macron pártja 2017-ben még új formációként jelent meg a politikai palettán, azonban jelenleg a folytonosságot képviseli, amelyből nehezebb egy lendületes kampányt folytatni.

Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés párt vezetője (b) voksol a nemzetgyűlési választások első fordulójában Hénin-Beaumont-ban 2022. június 12-én. A kétfordulós választáson mintegy 48 millió választópolgár a parlament alsóházának 577 képviselőjét választja meg öt évre. Franciaországban nincsen pártlistás szavazás, az állampolgárok egyéni jelöltekre adhatják le a voksukat. Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

Közrejátszhat az is, hogy Emmanuel Macron kampánya során tudatosan kerülte a konfrontációt politikai ellenfeleivel az általa meghirdetett reformok vonatkozásában. Macron elsősorban híveinek mozgósításában és a jobbközép választók taktikai szavazataiban láthatja a siker kulcsát, ez azonban csak késlelteti a valódi vitát és diskurzust az elnök, valamint ellenzékének elképzeléseiről Franciaország jövőjét illetően.

ÉRDEMES TOVÁBBÁ MEGJEGYEZNI, HOGY A MA MÉG CSAK AZ ELSŐ FORDULÓRA KERÜL SOR, AHOL NEM SZOKOTT DÖNTŐ EREDMÉNY SZÜLETNI. A KÉT FORDULÓ KÖZÖTTI IDŐSZAK AZONBAN ALKALMAT BIZTOSÍTHAT A PÁRTOKNAK ARRA, HOGY RENDEZZÉK SORAIKAT, ÚJ PARTNEREKET KERESSENEK, VALAMINT ARRA, HOGY ÚJ STRATÉGIÁKAT ALKOSSANAK, AMELY TOVÁBBRA IS NYITOTTÁ TESZI A NEMZETGYŰLÉSI VÁLASZTÁS KIMENETELÉT.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ludovic Marin