Vasárnapi vezetéstilalom és sebességkorlátozás? - Ezek lehetőségéről beszélt egy vezető német politikus

Portfolio 2022. június 12. 11:49

A német SPD társvezetője, Saskia Esken szerint az eddigi intézkedések nem elég hatásosak és az árak visszaszorítására akár egy átmeneti sebességkorlátozást is elképzelhetőnek tart. A politikus megjegyezte: a törvény lehetővé teszi a kormány számára akár a vasárnapi vezetési tilalom elrendelését is. Esken keményen kritizálta az olajtársaságokat, illetve a vállalatok esetleges vagyonkezelői felügyelet alá helyezését is elképelhetőnek tartja.