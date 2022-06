Brit kormányfő: Moszkva 114 nap alatt nem érte el a háború első hetére kitűzött célokat sem

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken kijelentette, hogy teljes mértékben közös az álláspontja Boris Johnson brit miniszterelnökkel arról, hogyan kell Ukrajnának „továbbhaladnia az orosz megszállók feletti győzelem felé”. Ezt az államfő Kijevben mondta azon a sajtótájékoztatón, amelyet Johnsonnal tárgyalásukat követően közösen tartottak.

Zelenszkij úgy értékelte, hogy megbeszélésük a „lehető legtartalmasabb” volt.

Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatok összes kulcsfontosságú kérdését, az európai és a világ általános helyzetképét. Elsősorban a két legfontosabbat: a védelem és a biztonság kérdését. Megbeszéltük az ország keleti frontvonalán és a déli régiókban kialakult jelenlegi helyzetet, az orosz agresszióval szembeni védekező képességeinket. Közös álláspontunk van arról, hogyan haladjunk a győzelem felé. Mert ez az az eredmény, amelyre Ukrajnának szüksége van: államunk győzelme

– hangoztatta az ukrán elnök.

Zelenszkij megköszönte a brit miniszterelnöknek, hogy megértéssel áll hozzá Ukrajna fegyverszükségleteihez. Elmondta: szót ejtettek arról, hogy Ukrajnának további nehézfegyverekre és légvédelmi rendszerekre van szüksége. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben előrelépést értek el.

Johnson a sajtótájékoztatón kijelentette: teljesen megérti, hogy az ukrán nép miért nem hajlandó semmilyen kompromisszumra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Tisztelettel adózunk az ukrán fegyveres erők hősiessége és bátorsága előtt. Teljesen megértem, Volodimir, miért nem hajlandó Ön és a népe semmiféle kompromisszumra Putyinnal

– mondta.

Rámutatott ugyanakkor arra: minden jel és bizonyíték arra utal, hogy az orosz csapatok is erős nyomás alatt vannak.

Ők is súlyos veszteségeket szenvednek, és egyszerűen kolosszális mértékben pazarolják a fegyvereiket. Ukrajna 114 napja tartó, folyamatos támadása alatt még mindig nem érték el az első hétre kitűzött célokat

– fejtette ki a brit kormányfő.

Címlapkép: Boris Johnson brit kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő találkozója Kijevben 2022. április 9-én. Embassy of Ukraine to the UK/Anadolu Agency via Getty Images