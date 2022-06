Elképesztő felvétel: a középkorba lőtték vissza Mariupolt az oroszok

A Donyeck megyei, az Azovi-tenger partján található ukrán kikötővárost, Mariupolt az orosz megszálló csapatok heteken keresztül támadták. A tüzérségi és légitámadásokban a város épületeinek nagy része megsemmisült vagy lakhatatlanná vált. Az infrastruktúra is óriási károkat szenvedett: a víz-, áram- és gázellátás is megszűnt a városban.

Az ukrán védelmi minisztérium Twitter-oldalán most olyan fotót tett közzé, amelyen két mariupoli nő egy orosz bomba ütötte kráterben mos ruhákat egy utcán.

A megszállt Mariupol lakói az orosz bombák és gránátok által okozott kráterekben mosnak ruhát. Az orosz barbárok visszarántják polgárainkat a középkorba, közelebb Oroszország természetes primitív életszínvonalához

– írta bejegyzésében a minisztérium.

Residents of the occupied Mariupol wash clothes in funnels created by russian bombs and shells. The russian barbarians are pulling our citizens back to the Middle Ages, closer to natural primitive standards of living. Photo by Mariupol City Council #stoprussia