Katasztrofális a helyzet Afrikában a szárazság miatt

Több mint egymillió ember vált földönfutóvá az Afrika keleti részét sújtó aszályok miatt – jelentette ki az ENSZ szóvivője pénteken New Yorkban.

Az elsivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja alkalmából kiadott közleményben az ENSZ beszámolt arról, hogy Afrika keleti térségében – elsősorban Etiópiában, Kenyában és Szomáliában – mintegy 12 millió embernek nincs hozzáférése elegendő tiszta vízhez, s milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, stabil élelemforrás után kutatva.

Nem győzzük hangsúlyozni, mennyire iszonyú és sürgős a helyzet

– mondta Farhan Hák, António Guterres ENSZ-főtitkár szóvivőjének helyettese. Hozzátette, 18,4 millió ember küzd súlyos élelmezési válsággal a térségben, Szomáliában pedig már most is több mint 200 ezer embernek kell „végzetes éhezéssel” szembenéznie.

A szóvivő beszámolt róla, hogy az ENSZ humanitárius partnerei ebben az évben 7,7 millió embernek tudtak segítséget nyújtani az említett országokban, de – mint hangsúlyozta –

égető szükségünk van több anyagi támogatásra, hogy életeket menthessünk, és megakadályozzuk az éhhalált a következő hónapokban.

Az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) kedden jelentette be, hogy adományok híján kénytelenek szűkíteni azok körét Dél-Szudánban, akiket élelemadagokkal segíteni tudnak.

Címlapkép: Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images