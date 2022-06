Putyin beszédében ismét nekiment a Nyugatnak, az EU javasolja Ukrajna tagjelöltségét - Háborús híreink pénteken

Továbbra is Szeverodonyeck városánál a leghevesebbek a harcok, a a luhanszki "népi milícia" egyégei állítólag tegnap behatoltak az Azot vegyi üzem területére. Tegnap Kijevbe utazott Emmanuel Macron francia államfő, Olaf Scholz német kancellár és Mario Draghi olasz kormányfő és Klaus Iohannis román elnök, hogy biztosítsák Ukrajnát támogatásukról. A politikusok tegnap hivatalosan be is álltak Ukrajna uniós tagjelölti státuszának elfogadása mögé. Időközben pedig az orosz médiában olyan hírek keringenek, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken "rendkívül fontos" és "nagyon érdekes" beszédet fog tartani.1. A brit fegyveres erők vezetője szerint Oroszország már "stratégiailag elvesztette" az ukrajnai háborút, és az ereje csökkent.2. Az ukrán haditengerészet állítólag egy lőszert szállító orosz hajót semmisített meg a Fekete-tengeren.3. Az éjszaka folyamán tovább bombázták az oroszok Liszicsanszk várost, többek között egy középiskolát is eltaláltak a helyi rendőrség beszámolója szerint.4. Az Európai Bizottság azt javasolta , hogy Ukrajna legyen az EU tagjelöltje.5. Beszédet tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök, amelyben nagyrészt a nyugati államokat bírálta és különböző vádakat fogalmazott meg velük szemben.