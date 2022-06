Részletes térképeken az ukrajnai orosz invázió állása

Az Institute for the Study of War (ISW) amerikai agytröszt közzétette térképes helyzetjelentését az ukrajnai orosz invázió állásáról.

A Twitteren megosztott térképek és hozzá fűzött magyarázatok szerint a következő a hadihelyzet a konfliktus legfontosabb pontjain:

A dél-ukrajnai Herszon megye északnyugati részén az orosz erők folytatták a visszavonuló állások megerősítését, valószínűleg ukrán ellentámadásra számítva a térségben. Az orosz erők hamis zászlós műveleteket rendezhetnek Herszon város környékén, hogy elriasszák a civil lakosságot az ukrán ellentámadás támogatásától. Az orosz csapatok állítólag demonstratív támadásokat hajtottak végre a déli Zaporizzsja megye keleti részének települései ellen, hogy az ukrán egységeket a helyükön rögzítsék.

Southern Axis Update Thread:Russian forces continued to fortify fallback positions in northwestern Oblast, likely in anticipation of Ukrainian counteroffensives in the region. (1/2) #Kherson — ISW (@TheStudyofWar) June 17, 2022

Az északkelet-ukrajnai Harkivnál az oroszok továbbra is helyi összecsapásokat folytatnak az ukrán erőkkel, hogy fenntartsák elfoglalt állásaikat az ukrán–orosz határ közelében, bár jelentős terület nem cserélt gazdát.

Update: forces reportedly continued to engage in localized clashes with Ukrainian elements to maintain their occupied positions near the international border on June 16, though no significant territory changed hands. #Kharkiv — ISW (@TheStudyofWar) June 17, 2022

Az orosz erők folytatták a szárazföldi támadásokat Szeverodonyeck városa, illetve a Licsianszk felé tartó ukrán szárazföldi kommunikációs vonalak mentén fekvő települések ellen.

Eastern Update Thread: forces continued to launch ground assaults on and settlements along the Ukrainian ground lines of communication (GLOCs) to . 1/2 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) June 17, 2022

Az ukrán erők újraindíthatják az ellentámadást Izjumtól nyugatra. Az oroszbarát Rybar Telegram-csatorna állítása szerint az ukrán erők pontonhidat létesítettek Izjumtól mintegy 26 km-re nyugatra.

Eastern Update Thread: forces may be resuming counteroffensive operations west of . Pro-Russian Telegram channel Rybar claimed that Ukrainian forces established a pontoon bridge approximately 26 km west of Izyum. 2/2 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) June 17, 2022

Címlapkép: Donyecki oroszbarát szeparatista fegyveres 2015 márciusában. Andrew Burton/Getty Images