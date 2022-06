Hatalmasat ugrott India orosz szén-vásárlása

Jelentősen megugrott India orosz gáz-vásárlása az elmúlt hetekben az Oroszországra kivetett szankciók ellenére, mivel a kereskedők akár 30%-os árengedményt is kínálnak, derült ki két kereskedelmi forrás és a Reuters által vizsgált adatokból.

Az Ukrajna elleni inváziója miatt súlyos nyugati szankciókkal sújtott Oroszország áprilisban óva intette az Európai Uniót a szénre vonatkozó átfogó szankcióktól, mondván, hogy azok visszafelé sülnének el, mivel az üzemanyagot egyszerűen csak más piacokra irányítanák át.

India eddig tartózkodott attól, hogy nyíltan elítélje Oroszországot, amellyel régóta fennálló politikai és biztonsági kapcsolatok fűzik össze, ugyanakkor fel is szólaltak az ukrajnai erőszak megszüntetése mellett. Újdelhi ugyanakkor kiállt az orosz termékek vásárlása mellett, mivel az az ellátás diverzifikálására irányuló erőfeszítések részét képezi, és azzal érvel, hogy egy hirtelen leállás felhajtaná a világpiaci árakat, és ártana a fogyasztóknak.

Az Egyesült Államok tisztviselői közölték Indiával, hogy nincs tilalom az Oroszországból származó energiaimportra, de nem is akarnak "gyors felgyorsulást" látni. Miközben az európai importőrök kerülik a Moszkvával folytatott kereskedelmet,

az indiai vásárlók a magas szállítási költségek ellenére hatalmas mennyiségű orosz szenet vásárolnak.

A Reuters által áttekintett, nem publikus indiai kormányzati adatok szerint a szerdáig tartó 20 napban a szén és a kapcsolódó termékek vásárlása több mint hatszorosára, 331,17 millió dollárra ugrott az előző év azonos időszakához képest.

Az indiai finomítók hasonlóképpen felvásárolták a nyugati országok által elkerült olcsó orosz olajat.

Az adatok szerint India Oroszországgal folytatott olajkereskedelmének értéke a szerdáig tartó 20 napban több mint 31-szeresére, 2,22 milliárd dollárra ugrott.

India kereskedelmi minisztériuma a hír megjelenéséig nem reagált a megkeresésekre.

"Az orosz kereskedők liberálisak a fizetési útvonalakat illetően, és elfogadják az indiai rúpiában és az Egyesült Arab Emírségek dirhamjában történő fizetéseket" - mondta egy forrás. "Az árengedmények vonzóak, a tendencia szerint pedig folytatódni, fog az orosz szén vásárlása."

Az orosz szénkereskedők, mint a Suek AG, a KTK és a ciprusi székhelyű Carbo One offshore egységei többek között Dubajban és Szingapúrban 25%-30%-os árengedményeket kínáltak, ami a források szerint az orosz termikus szén nagy mennyiségű vásárlását váltotta ki a közművek és a cementgyártók számára szállító kereskedőknél.

A másik forrás szerint a Suek szingapúri egysége dollárban is elfogadott fizetéseket. A Suek és a KTK nem reagált azonnal a kommentárra vonatkozó megkeresésekre, illetve a Carbo One-t sem sikerült elérni.

Mint ismert, az uniós tilalom megtiltotta a tagállamoknak az új szénszerződések megkötését, augusztus közepéig pedig arra kényszeríti a tagországokat, hogy felmondják a meglévőket (kivéve Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát).

A Reuters számításai szerint India a szerdával bezáruló három hétben naponta átlagosan 16,55 millió dollár értékben vásárolt orosz szenet, ami több mint kétszerese annak a 7,71 millió dollárnak, amelyet a február 24-i orosz inváziót követő három hónapban vásárolt.

Az olajvásárlás átlagosan 110,86 millió dollár volt naponta a 20 napos időszakban, ami több mint háromszorosa a május 26-ig tartó három hónapban elköltött 31,16 millió dollárnak. Az orosz szén indiai tömeges felvásárlása folytatódik, és a Refinitiv Eikon hajókövető adatai szerint a júniusi behozatal várhatóan legalább hét és fél éve a legnagyobb lesz.

Az orosz termikus szén ömlesztett szállítmányai május harmadik hetében kezdték el érni Indiát, főként cement- és acélgyártó cégek és kereskedők megrendelései alapján, egy indiai szénkereskedő által összeállított szállítási adatok szerint.

Mint azt korábban megírtuk, India orosz nyersanyag-vásárlása igen rosszul hathat az elmúlt években egyre szorosabb Amerikai-Indiai kapcsolatoknak. A héten elsősorban az olajvásárlás megugrása volt a téma, azonban mint most kiderül, a szén terén is sikerült új piacokat találnia Oroszországnak, még ha ezért jelentős árengedményeket is kellett tennie.

Címlapkép: Getty Images