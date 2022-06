Nem zörög a haraszt: négy hatalmas autóipari beruházásról is suttognak Magyarországon

A kormány kiemelt célja, hogy Magyarország az elektromos autóipar európai zászlóshajójává váljon a következő években. Ennek megvalósítása érdekében folyamatosan zajlanak a tárgyalások az iparág különböző szereplőivel, amelyek sorra jelentik be legújabb beruházásaikat hazánkban. Az elmúlt hetekben több olyan hír, piaci forrásoktól származó információ is megjelent, amelyek alapján négy hatalmas, de hivatalosan meg nem erősített autóipari beruházás adhat további lendületet a magyar ipar húzóágazatának. Állítólag a CATL és a NIO is gyárat építene hazánkban, és versenyben vagyunk a Volkswagen Kelet-Európába tervezett akkumulátorgyáráért, valamint a Volvo legújabb európai üzeméért.

Egyre több jel utal arra, hogy Debrecenben épülhet meg a globális akkumulátorpiac legnagyobb szereplőjének, a kínai CATL-nek a legújabb európai gyártóbázisa. Természetesen hivatalos bejelentésről egyelőre szó sincs, viszont az elmúlt hónapokban több olyan apró, de annál árulkodóbb információ is napvilágot látott, amely alapján a kínai akkumulátorgyártó Magyarország mellett teheti le a voksát.

Május elején a dél-koreai üzleti híroldal, a Bloter.net osztott meg részleteket a várható projektről, amely alapján a CATL a nemzetközi terjeszkedése részeként egy 200 hektáros területet vásárol majd meg Magyarországon. A hazai akkumulátorpiacot ismerő forrásokra hivatkozva arról is beszámoltak a dél-koreaiak, hogy a létesítmény Debrecenben valósul meg és a következő európai gyártóbázisa lesz a CATL-nek. Arról is voltak információik, hogy a telephely megvásárlása, amely mintegy 20 kilométeres távolságban lehet a kivitelezés alatt álló BMW-gyár helyszínétől, befejeződhetett, a régészeti feltárások elindultak, és a gyár tervezése is javában zajlik már.

Árulkodó az is, hogy a CATL a LinkedIn-en adott fel álláshirdetést nemrég, amelyben Debrecent jelölte meg a munkavégzés helyszínének. A már passzív álláshirdetésben villamosmérnököknek kínáltak teljes munkaidős pozíciót. A leírás szövegéből az is kiderült, hogy új üzem építése kapcsán keresnek munkaerőt, első körben a vízellátás és -elvezetés, valamint a víz- és villamosenergia-rendszer általános tervének elkészítéséhez.

A fentiekkel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy Debrecen már most is a közép-európai autóipar egyik fellegvára a beszállítói cégek jelenléte miatt, ami tovább erősödik majd a BMW-gyár indulásával.

Tudható, hogy a német vállalat úgy döntött, hogy a debreceni gyárába helyezi a legmodernebb, első tisztán elektromos platformjának a gyártását. Az egymilliárd euróból megvalósuló beruházásnak köszönhetően a magyar BMW-gyár éves gyártókapacitás 150 ezer autó lesz. A Neue Klasse alapokra épülő első elektromos járművek, amelyek várhatóan a 3-as sorozat szegmensében debütálnak majd, 2025-től készülhetnek Magyarországon.

Mindez pedig nyilvánvalóan megmozgathatja a fantáziáját más vállalatoknak is, akik az adott szegmensben működnek, így a CATL-nek is, amely ráadásul a Reuters beszámolója szerint épp a napokban írt alá a BMW menedzsmentjével egy olyan hosszú távú megállapodást, amelynek értelmében 2025-től akkumulátorokat szállítanak majd a német prémiumautó-gyártónak.

Azt, hogy pontosan mekkora lehet a CATL magyarországi beruházása, ha valóban megvalósul, még nem lehet tudni. Az viszont elmondható, hogy eddig a legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarország történetében a szintén akkumulátorgyártással foglalkozó SK On, amely 680 milliárd forintos fejlesztést valósít meg Iváncsán. Az iváncsai akkumulátor-gyár építését tavaly év elején jelentették be, akkor részletesen elemeztük azt, hogy ez mit hoz a magyar gazdaság konyhájára, GDP-teljesítmény tekintetében.

A Nio is fantáziát láthat Magyarországban

A napokban a Nio-val kapcsolatban jelent meg olyan hír, amely szerint jelentős beruházást hajthat végre Magyarországon. A kínai elektromosautó-gyártás egyik legmeghatározóbb szereplője a beszámolók szerint akkumulátorcserélő állomásait és töltőoszlopait készítené nálunk annak érdekében, hogy hazánkból lássa el a nagy növekedés előtt álló európai piacot.

A Nio elektromos autói gördülnek le a gyártószalagról Anhuj tartomány székhelyén, Hofej városában.

A Nio egyedinek mondható megközelítéssel gyártja az elektromos autóit, ugyanis nem csak a hagyományos, beszerelt akkumulátoros verziók vannak a cég palettájában, hanem egy akkumulátor-csere megoldás, ami azt jelenti, hogy nem feltöltik a lemerült akkumulátort, hanem egy erre dedikált állomáson kicserélik azt egy feltöltött akkumulátorra. Utóbbi megoldás értékes perceket tud megspórolni az energiát vételezők számára.

A hír szerint tehát egy ilyen akkumulátorcsere-állomás gyárat készül építeni a Nio Magyarországon, a cég által korábban kijelölt nemzetközi stratégia mentén, melynek keretében Kína után Európában is terjeszkedik a vállalat. Ennek első lépéseire az elektromos autózás elterjedtsége szempontjából piacvezető Norvégiában került sor, ahol a cég idén januárban adta át az első ilyen töltőállomást, és év végig még 20 ilyet terveznek átadni.

A hivatalosan meg nem erősített beszámoló szerint a Magyarországra tervezett gyárban nem csak akkumulátorcsere-állomást gyárthat majd a kínai vállalat, hanem gyorstöltőoszlopokat is – az olyan vásárlók számára, akik nem rendelkeznek az akkumulátorcserére vonatkozó előfizetéssel.

A Volkswagen hatalmas akkumulátorgyárat építene Kelet-Európában, hazánk is az esélyesek között

A német autógyártó menedzsmentje tavaly októberben jelentette be, hogy 2022 első felében már döntés születhet arról, hogy hol épüljön meg a cégcsoport kelet-európai akkumulátorgyára, amely a negyedik lenne a sorban. A Volkswagen tervei szerint az évtized végére összesen hat ilyen gyártóbázist létesítene Európa-szerte annak érdekében, hogy az értékesítésén belül egyre nagyobb szerepet betöltő tisztán elektromos meghajtású modelljeit képes legyen akkumulátorral ellátni.

A VÉGSŐ HELYSZÍN MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL IS KIEMELTEN FONTOS, UGYANIS A VOLKSWAGEN SZERINT CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA MELLETT HAZÁNK IS VERSENYBEN VAN A BERUHÁZÁSÉRT.

Beszámolók szerint Magyarország több lehetséges helyszínt is felkínált: az ország keleti részén, déli részén, valamint a nyugati részén. Információink szerint a Volkswagennél már korábban megtörtént a prioritás felállítása, vagyis a négy ország és a felajánlott telephelyek között felállították azt a sorrendet, amely alapján meghozza majd végső döntését a cégcsoport vezetése.

El tudom képzelni azt, hogy az elektromos hajtásrendszerek a jövőben Győrben készülnek majd. Az a célunk, hogy minden, ami az autóinkban benne van, és minden, ami alapvetően a vevőink kényelmét meghatározza, Győrben készüljön

– jelentette ki korábban Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Ez egyben utalás is lehetett arra, hogy szeretnék elérni, hogy a Volkswagen Győrben építse fel a Kelet-Európába tervezett akkumulátorgyárát.

Véleményünk szerint egy ilyen stratégiai döntés hatalmas húzás lenne a németektől, az elektromobilitás, a digitalizáció és a robotizáció előretörésével ugyanis elkerülhetetlenné fog válni a létszámleépítés Győrben is hosszú távon.

A jövő mobilitásához kapcsolódó akkumulátorgyár viszont az átképzéseket követően felszívhatná az egyébként feleslegessé váló munkaerőt és közvetlenül, valamint közvetetten új munkahelyeket teremthetne.

A lehetséges beruházás összegével és az éves gyártókapacitás nagyságával kapcsolatban a Volkswagen csoport salzgitteri akkumulátorgyára szolgálhat támpontként. Ennek az üzemnek, amely a tervek szerint már 2025-ben megkezdheti a működését, az éves gyártókapacitása elérheti a 40 gigawattórát. Ez a beruházás 2 milliárd euróból (mintegy 772 milliárd forint) valósulhat meg és 2500 új munkahelyet teremthet Németországban.

Egy dolgozó éppen előkészíti az elektromos Volkswagen ID.3 futóművét az akkumulátorcsomag beszereléséhez az autógyártó drezdai gyárában.

A Volvo új gyárat építene Európában - Állítólag Magyarország is versenyben van

Eddig 3 milliárd eurós egyben megvalósuló beruházás volt a rekord és ha a jó Isten megsegít bennünket, akkor a választások előtt egy hatmilliárd eurót meghaladó beruházást be tudunk jelenteni – mondta Orbán Viktor még február végén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján. A miniszterelnök akkor nem részletezte, hogy mely iparágban, melyik vállalat hajthatja végre Magyarország történetének legnagyobb beruházását és konkrét bejelentés azóta sem történt.

Iparági források viszont tudni vélik, hogy a Volvo anyavállalata, a kínai Geely keres új európai gyártóbázisának helyszínt és Magyarországnak esélye van a beruházás elnyerésére.

A kínai cégcsoport 2010-ben vásárolta meg a legendás svéd autógyártót, amelynek eladásai valósággal szárnyalnak azóta. Tavaly új rekord született, közel 700 ezer Volvo talált új gazdára, amely közel a duplája volt a 2010-es értékesítésnek.

Beszámolók szerint a Volvo járművei iránt olyan nagy a kereslet, hogy az már megterheli a gyártóhálózatát, mivel az autógyártó igyekszik elegendő mennyiségű autót előállítani annak érdekében, hogy kielégítse az újonnan felmerült vásárlói igényeket. Ez különösen igaz az európai piacra, amelyet a vállalat genti és göteborgi gyáraiból szolgál ki. A GlobalData előrejelzésében viszont úgy számol, hogy mindkét gyár várhatóan három éven belül eléri a 100 százalékos kapacitás-kihasználtságot.

Mindez pedig erősen indokolttá teszi a Volvo menedzsmentje számára, hogy új gyártóbázist építsen Európában.

Ezt a vállalat pénzügyi igazgatója is megerősítette a Reuters beszámolója szerint, Bjorn Annwall ugyanis arról beszélt egy interjúban, hogy a kiemelt céljuk eléréséhez, az évi 1,2 millió autó legyártásához elengedhetetlen egy új európai gyár felépítése. Anwall ugyanakkor nem adott tájékoztatást arról, hogy mely országok jöhetnek szóba, hol épülhet fel a következő Volvo-gyár Európában.

A Just-Auto anyagában viszont két lehetséges forgatókönyvre hívta fel figyelmet: a Volvo menedzsmentje dönthet úgy, hogy Svédországban, vagy annak közelében maradnak annak érdekében, hogy kihasználhassák a Northvolt akkumulátorgyár közelségének előnyeit. De követhetik más európai autógyártók példáját is, akik igyekeznek új gyártókapacitásokat kiépíteni Kelet-Európában annak érdekében, hogy profitáljanak az alacsonyabb munkaerőköltségből, valamint az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai akkumulátorgyártó közelségéből. Utóbbi esetben olyan célországok kapnak főszerepet, mint Szlovákia, Csehország és Magyarország, amely erősítheti a korábbi információkat, vagyis azt, hogy hazánk versenyben lehet, mint lehetséges gyártóhelyszín.

Két dolgot ugyanakkor fontos hangsúlyozni: egyrészt hivatalos bejelentés még ezzel a beruházással kapcsolatban sem született, így érdemes fenntartásokkal kezelni a fentieket. Másrészt, ha valóban Magyarországon épülne fel a Volvo következő európai autógyára, egyáltalán nem biztos, hogy ez lenne a korábban belengetett hatmilliárd euróból megvalósuló beruházás. Ez ugyanis irdatlanul nagy összeg, hogy perspektívába helyezzük, hazánk legnagyobb autóipari beruházója az Audi, amely 1993-as alapítás óta közel 12 milliárd eurót fektetett be Magyarországon. Ebből az összegből egy hatalmas gyártóbázist hoztak létre a németek, amely az autó- és motorgyártáson túl szerszámgyártást, kutatás-fejlesztést, logisztikai és oktatóközpontot is magába foglal. Így a hatmilliárd eurós összeg túl soknak tűnik ahhoz, hogy csupán egy autógyár épüljön fel belőle. Itt érdemes viszont azt is megjegyezni, hogy a Volvo hosszú távú céljai között szerepel, hogy 2030-ra már évi egymillió elektromos autót értékesítésen. A terv megvalósítása érdekében pedig nem csak egy új autógyárat, hanem egy saját akkumulátorgyárat is felépítenének Európában. Amennyiben mindez egy helyszínen valósulna meg, az az összegét tekintve már olyan volumenű beruházás lehetne, amely közelítheti a hatmilliárd eurót.

