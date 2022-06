Brutális harcok Ukrajnában, bejelentésre készül a NATO - Legfontosabb háborús híreink vasárnap

Portfolio 2022. június 19. 08:53

Továbbra is Szeverodonyeck térségére koncentrálódnak az ukrajnai háború harcai. A morállal mindkét oldalon gond van, tömeges a dezertálás és a parancsmegtagadás. A veszteségek is nagyon súlyosak orosz és ukrán oldalon egyaránt. A NATO hamarosan hivatalosan is bejelenti, hogy Oroszország fenyegetést jelent a katonai szövetségre nézve. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.