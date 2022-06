A legmagasabb szintről jött a figyelmeztetés, Putyin a háború eszkalációjára készül - Háborús híreink hétfőn

Portfolio 2022. június 20. 08:56

Továbbra is Szeverodonyeck térségére koncentrálódnak az ukrajnai háború harcai. Harkiv északi részén meglehetősen nehéz a helyzet, az orosz erők ismét megpróbálnak közeledni az északkeleti városhoz, de robbanásokat hallottak tegnap az ukrán fővárosból, Kijevből is. Érkeztek hírek arról is, hogy az oroszok ukrán olaj- és gáztározókat vettek célba Dnyipro és Harkiv térségében.