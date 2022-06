Olekszandr Scherba ukrán diplomata, Ukrajna korábbi ausztriai nagykövete a Twitteren osztott meg egy videót, amelyen állítása szerint újabb Ukrajnába érkező orosz tankok láthatók, és az Egyesült Államok segítségét kérte.

Új orosz tankok érkeznek Ukrajnába. Kedves Amerika, kérlek siess a kölcsönbérlettel

- írta a Twitteren Olekszandr Scherba, ukrán diplomata, aki 2014 és 2021 között Ukrajna bécsi nagyköveteként szolgált.

