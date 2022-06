Európa autógyártó nagyhatalma nyíltan szembeszáll a benzines és dízel autók betiltásával

Németország nem támogatja, hogy az Európai Unióban határidőt vezessenek be a belső égésű motorral hajtott új járművek értékesítésének beszüntetésére - jelentette be Christian Lindner pénzügyminiszter kedden Berlinben. Németországnak nyomós oka van arra, hogy nyíltan szembeszálljon Brüsszel szigorával, az intézkedés ugyanis felgyorsítaná az elektromobilitásra történő átállást, amely borítékolhatóan súlyos áldozatokkal fog járni azokban az országokban, amelyek gazdaságában kiemelt szerepet tölt be az autóipar.

Tavaly júliusban az Európai Bizottság bemutatta a "Fit for 55" uniós klímacsomagot, amelyből az is kiderült, hogy a brüsszeli döntéshozók először jelentősen szigorítanák a járművek megengedett szén-dioxid-kibocsátását az előttünk álló évtizedben, majd be is tiltanák a benzines és dízel autók értékesítését 2035-től.

A javaslatot immár az Európai Parlament is megszavazta, így a tagállamokon a sor, hogy véleményt mondjanak a szigorításról, amely elsősorban az olyan nagy autógyártó nemzeteket érinti majd a legérzékenyebben, mint amilyen Németország is. Számukra jár majd a legnagyobb áldozattal az elektromos autózásra történő átállás felgyorsítása, amely egyszerre fenyeget üzembezárásokkal és tömeges létszámleépítésekkel az autóiparban.

Nem véletlen tehát, hogy a legfrissebb beszámolók szerint Németország megüzente Brüsszelnek, nem hajlandóak támogatni a konkrét határidő bevezetését az új benzines és dízel autók értékesítésének betiltására vonatkozóan.

Christian Lindner pénzügyminiszter a német iparvállalatok szövetségének (BDI) éves tanácskozásán elmondta, hogy pártja, a szociáldemokratákkal (SPD) és a Zöldekkel kormányzó liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elutasítja a belső égésű motorok "de facto betiltását", ezért az országot az EU-ban képviselő szövetségi kormány nem tudja támogatni az erről szóló uniós jogszabályjavaslatot.

A piacgazdaságot a technológiai nyitottság élteti, és ezt az elvet nem szabad feladni, egy mégoly nemes cél érdekében sem

- mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy az ökológiaiag fenntartható gazdaság kialakítása eleve hatalmas feladat, és nem szabad még nehezebbé tenni egy lehetséges technológia kizárásával.

Egyben hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet előre tudni, hogy kínálkoznak-e majd olyan megoldások, például a szintetikus üzemanyagok területén, amelyekkel ma még senki sem számol, de megoldást jelenthetnek a belsőégésű motorral szerelt járművek káros-anyag-kibocsátására.

Érdemes azt is felidézni, hogy Németország vezetői az elmúlt időszakban többször figyelmeztették már a brüsszeli döntéshozókat arra, hogy a túlzott szigor hatalmas károkat okozhat egy olyan szektor számára, amely kiemelten fontos motorja az Európai Unió gazdaságának és meghatározó szerepet tölt be annak exportjában, nem beszélve arról, hogy a közösség egyik legfontosabb munkaadója is egyben.

Látni kell azt is, hogy azoknak az országoknak és iparági szereplőknek, amelyek az autóiparban végbemenő átalakulás során, valamint annak végén vezető szerepet akarnak betölteni, mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

Az AlixPartners korábbi várakozásai szerint a világ vezető autógyártói és beszállítói durván 330 milliárd dollárt lesznek kénytelenek elkölteni az elektromos autózásra történő átállásra 2021 és 2025 között.

Ez az összeg durván 40 százalékkal több, mint amennyit korábban becsültek a 2020 és 2024 közötti időszakra, vagyis kijelenthetjük, hogy részben a szigorodó előírások hatására bekövetkező vártnál gyorsabb átállás őrült pénzeket emészt majd fel az autóiparban az előttünk álló néhány évben.

