Itt az újabb autóipari beruházás Magyarországon! 120 milliárd forintból fejleszt az Audi Győrben

2022. június 21.

Megkezdődik a győri telephely felkészítése egy teljesen új motorcsalád, a MEB Eco elektromotorok gyártására – jelentette be Alfons Dintner. Az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke elmondta, az új beruházás 500 új munkahelyet hoz létre Győrben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig azt is elárulta, hogy a most bejelentett beruházás 120 milliárd forintból valósul meg, amelyhez az állam 8,5 milliárd forintos támogatást biztosít.