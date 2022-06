Megvan, kik kapták meg az oroszoktól a raktárról visszahozott, ősrégi T-62-es harckocsikat

Korábban többször is írtunk arról, hogy az orosz haderő visszahozta raktárról és Ukrajnába szállította a hadrendből kivont, 1960-as, 70-es években gyártott T-62 harckocsik modernizált típusát, a T-62M-et és T-62MV-t.

Széles körben ment a találgatás a hírek felröppenésekor, hogy vajon miért hozott vissza raktárról hadrendből kivont, 50-60 éves harckocsikat Oroszország, amikor papíron még több ezer, ennél sokkal modernebb harcjárművel rendelkeznek.

Most úgy néz ki, igaza lesz azoknak, akik azt gyanították, hogy a tankokat a szakadár harcosok, ezen belül is a tartalékosok kapják meg, nem pedig az orosz reguláris erők kötelékébe csatlakoznak majd.

A T-62M tank with a roof screen in service with DNR reservists in Ukraine. https://t.co/RmBnhgKtsq