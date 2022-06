Rejtélyes videón mutatkozik be Amerika legújabb harckocsija – Meg is van az Abrams utódja?

Pár napja rövid, rejtélyes videót mutatott be a General Dynamics, az a vállalat, amely a legendás amerikai M1 Abrams harckocsikat gyártja. A mindössze 20 másodperces látványfelvételen szemből láthatunk egy olyan harckocsit, amely a vállalat szerint az Abramsek következő generációja lesz.

Az alábbi videót pár napja tette közzé az amerikai General Dynamics. Egy új generációs harckocsi látható rajta, amely a leírás szerint szintén Abrams névre fog hallgatni.

A videó alapján többről van szó, mint a régi M1-esek újabb upgradejéről. A harckocsi új tornyot, hajtóművet, elektronikai- és fegyverrendszereket is kapott, de még az is lehet, hogy a test sem marad a régi. Az "Abrams" név viszont minden jel szerint marad.

A videóból nem sok konkrétum derül ki, de a gyártó egy „Silent Strike” felirattal zárja a felvételt, amiből arra lehet következtetni, hogy a jármű talán hibrid vagy elektromos meghajtást is kap majd. Tornya pedig sokkal inkább hasonlít a dél-koreai K2 Black Panther tornyára, semmint az M1 Abrams különféle változatainak többnyire egységes tornyaira. Ezen kívül a torony tetejére felszereltek egy testből irányítható, 30 milliméteres gépágyút is, ami szokatlan, de egész biztosan hatékony megoldás ennél a járműtípusnál. Az Egyesült Államok IFV-programjánál kötelező funkció az önvezetés / távirányíthatóság is, a testen látható kamerák alighanem ezt a célt szolgálják.

Nemrég a német Rheinmetall is új harckocsit mutatott be, a KF51 Panther alighanem az „új Abrams” legfontosabb európai szövetségese, az exportpiacon pedig riválisa lesz. A Panther is amúgy Leopard alvázra épült, de ennek ellenére új nevet kapott. A General Dynamics marketingesei valószínűleg úgy döntöttek, hogy az "Abrams" név megtartása jobb a harckocsi exportesélyeinek.

Címlapkép forrása: General Dynamics