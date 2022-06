Videó: figyelmeztető lövéseket adott le egy amerikai járőrhajó, miután iráni naszádok vették körbe

A haditengerészet Perzsa(Arab)-öbölben állomásozó ötödik flottája közölte, hogy két járőrhajójuk, a Sirocco és a Choctaw County hétfőn, a szoroson áthaladva észlelte az iráni gárda gyorsnaszádjait, amelyek közül három egy ideig fej fej mellett haladt a Siroccóval, majd irányt változtatott.

In the Persian Gulf, 3 Iranian IRGC warships approached within 50 yards the US patrol ship “USS Sirocco” and the fast transport vessel “USNS Choctaw County” at high speed and nearly caused a heart attack and total panic in the US navy and CENTCOM. pic.twitter.com/nJucAsRG12