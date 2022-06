Meghökkentő támadás történt Oroszországban – Több száz kilométerre a frontvonal mögött csapott le egy ukrán drón

Az alábbi videó a Rosztov megyében található Novosaktinszk mellett készült. Egy drón repül át az égen, majd becsapódik a térségben működő olajfinomítóba. A felvétel készítői azon elmélkednek, hogy ukrán vagy orosz drón repül-e felettük, mielőtt az hatalmas robbanás keretében becsapódik.

There was a fire at the oil refinery in Novoshakhtinsk (Rostov oblast) - looks like it was a Ukrainian drone strike, authorities say the fire is mostly liquidated by now pic.twitter.com/q6CkMFe594