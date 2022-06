Pusztító földrengés volt Afganisztánban

Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) szerint a rengéseket Pakisztánban és Indiában is érezték. Az amerikai földtani intézet (USGS) mérése szerint a földmozgás epicentruma a Kabultól mintegy 150 kilométerre délre található Hoszt városánál, 51 kilométeres mélységben volt.

Az afgán katasztrófavédelem vezetője, Mohamed Naszím Hakkáni azt mondta, a földrengésnek Nangarhar és Hoszt tartományban is vannak halálos áldozatai, Bilál Karími, a tálib kormányzat szóvivőhelyettese pedig felszólította a humanitárius szervezeteket, küldjenek mielőbb segítséget,

megelőzendő egy még nagyobb katasztrófát.

A Bahtar hírügynökség igazgatója, Abdulvahíd Raján a Twitteren azt közölte, hogy Paktika tartományban mintegy 90 ház megsemmisült, a romok alatt többtucatnyian rekedhettek.

A földrengés nyomán Paktikából földcsuszamlást is jelentettek.

A szomszédos Pakisztán meteorológiai intézete azt közölte, a rengéseket a kelet-pakisztáni Pandzsáb tartományban, valamint a fővárosban, Iszlámábádban is észlelték.

