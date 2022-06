Tisztogatások az orosz haderőben: új parancsnoka van Putyin rettegett kéksapkás elitalakulatának

A Kreml nemrégiben leváltotta az orosz légideszantos erők (VDV) parancsnokát, és valószínűleg az ukrajnai orosz invázió parancsnoki szervezetének radikális átalakításai zajlik, ami az ukrajnai kudarcokért felelőssé tett magas rangú tisztek esetleges tisztogatására utal – írja keddi jelentésében az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai agytröszt.