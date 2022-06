Csúcsponthoz ér a kulcsfontosságú területért folytatott csata, Putyin csapatai előrenyomulnak - Háborús híreink csütörtökön

Az ukrajnai háború legsúlyosabb harcai továbbra is az ország keleti felére, Szeverodonyeck és Licsianszk térségére koncentrálódnak. Szeverodonyeckben még egy vegyiüzemet tartanak az ukránok, Licsianszk városa felé viszont déli irányból határozottan nyomulnak előre az oroszok. Súlyos harcok folynak Dél-Ukrajnában is Herszon és Mikolajiv megyék határánál, Mikolajiv városát hét orosz rakétatalálat érhette. Ukrajna viszont Oroszország területén, Rosztov megyében hajtott végre támadást: egy öngyilkos drón csapódott be egy olajfinomítóba. Oroszország kijelentette, válaszlépéseket tesz, amennyiben Litvánia nem engedélyezi az árutranzitot Kalinyingrádba. Az orosz külügyi szóvivő nem is olyan burkoltan azzal fenyegette meg Litvániát, hogy az orosz válasz nem diplomáciai, hanem „gyakorlati” lesz.Az előző órák legfontosabb eseményei:1. Ukrán öngyilkos drón csapódott be orosz területen egy olajfinomítóba, több száz kilométert is repülhetett észrevétlenül.2. Bekérette kedden az orosz külügyminisztérium Markus Ederer moszkvai uniós nagykövetet, amiért Litvánia megtiltotta az uniós szankciók hatálya alá tartozó áruk Kalinyingrádon keresztül történő tranzitját. Az orosz külügyi szóvivő megfenyegette a balti országot.3. Új parancsnoka van az orosz haderő elitalakulatának, a légidesszantosok, és vélhetően lecserélik az ukrajnai invázió parancsnokát, Alekszandr Dvornyikovot is.4. A brit hírszerzési jelentésből kiderült, mitől javulhat az orosz erők teljesítménye.