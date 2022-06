Az új Párduc tank belseje olyan, mintha egy űrhajóban ülnél

Az alábbi fotó a leírás szerint az új Rheinmetall-harckocsi, a KF51 Panther vezetőüléséről készült, de valószínűbbnek tűnik, hogy a parancsnoki, vagy „specialista” ülést láthatjuk rajta. A Panther ugyanis négy személyes, a vezető-irányzó-parancsnokon kívül a test baloldalán van egy különleges ülés is, ahol a teljes harckocsizó alakulat parancsnoka vagy egy drónkezelő foglalhat helyet.

Rheinmetall KF-51 Panther MBT driver position.More sci-fi than any movie I've seen. pic.twitter.com/fahhzVPCwL